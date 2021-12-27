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Спорт
27 декабря 2021  14:10
Cергей Гаврилов

Тренер «Ак Барса»: «Металлург» – лидер чемпионата, этим все сказано

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Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней домашней игре против магнитогорского «Металлурга». Тренер назвал уральцев системной командой.

Зубов заявил, что казанцы после трех поражений намерены взять реванш у «Магнитки»: «Хочется наконец-то одержать победу над принципиальным соперником, тем более «Металлург» – лидер чемпионата, этим всё сказано, тут дополнительный настрой не требуется. Хотим показать хорошую игру».

Характеризуя нынешний «Металлург», тренер не нашел у гостей слабых мест: «Крайне системная команда, имеет хороших легионеров, которые быстро переходят из обороны в атаку, хорошо играют в большинстве, меньшинстве. Сбалансированная команда, но мы очень хотим взять реванш за три поражения в этом сезоне».

Зубов анонсировал дебют в матче новичка казанцев канадского защитника Джейсона Демерса. «Сейчас у нас 9 защитников, есть возможность дать кому-то отдохнуть, перезагрузиться. Будем проверять новичков, думаю, к плей-офф все подтянутся», – сказал Зубов.

#Ак барс #хоккей #кхл
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