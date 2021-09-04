Тренер «Ак Барса» о матче с «Куньлунем»: Больше держим ориентир на свою команду и игроков

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от предстоящего сегодня матча чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем». Специалист отметил, что казанцам нужно прибавить в скорости, и добавил, что сегодня сыграет Зарипов.

«Мы провели хороший матч против „Йокерита“. Увидели тот рисунок игры, который и хотели видеть. Ребята играли с хорошим настроем. Есть моменты, которые нам нужно улучшать. Мы хотим играть быстрее, в более высоком темпе и лучше контролировать шайбу. Будем над этим работать», — подчеркнул Перов.

Говоря о сегодняшнем сопернике, тренер резонно заметил, что «Куньлунь» будет заряжен на победу: «Соперник проиграл предыдущий матч, поэтому сегодня они будут заряжены, никто не хочет проигрывать дважды подряд. Мы просматривали игры „Куньлуня“, но больше держим ориентир на свою команду и игроков».

Перов заявил также, что с китайской командой впервые в чемпионате сыграет капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. «Будут точечные изменения. Сегодня будет играть Данис Зарипов. А так — календарь есть, мы были к этому готовы», — уточнил он.

Кроме того, Перов прокомментировать предстоящий сегодня выход «Ак Барса» в ретроформе СК имени Урицкого: «Да, это здорово, что есть такие события и подобные матчи. Это вызывает дополнительный интерес у зрителей. Мы надеемся, что болельщики придут на арену и поддержат команду, а мы постараемся их порадовать и поздравить нефтяников с праздником».