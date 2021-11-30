Тренер «Ак Барса» о матче с «Динамо»: Возможно, на первый план выйдет игра спецбригад

В предстоящем матче с московским «Динамо» «Ак Барсу» необходимо обратить внимание на начало игры. Уже не раз казанская команда начинала встречи с пропущенных шайб и была вынуждена находиться на позиции отыгрывающегося, рассказал пресс-службе клуба тренер «Ак Барса» Евгений Перов.

«Уже третью игру мы начинаем с пропущенных шайб, потом нам приходится за счет героических усилий вытаскивать матч. Мы понимаем, что нам стоит обратить внимание на начало — это очень тонкая фаза игры. К ней нужно отнестись серьезно и ответственно, она задает тон всему матчу», — заявил специалист.

Перов считает, что предстоящий матч будет интересным. Характеризуя «Динамо», он отметил, что не видит слабых сторон у этого соперника.

«„Динамо“ — очень хорошая команда, в составе есть ребята, которые могут забить, хорошо сыграть на вбрасывании, реализовать большинство. Нас ждет встреча с сильным соперником», — заметил он.

К тому же интересно то, что за обе команды выступают много игроков, побывавших и в казанском, и в московском клубе. «Думаю, для них это не рядовой матч. Но и сама вывеска — „Ак Барс“ против „Динамо“ — того стоит», — сказал Перов и добавил, что в этом матче, «возможно, на первый план выйдет игра спецбригад».