Тренер «Ак Барса» о матче с «Динамо-Ригой»: Надо показывать более стабильный хоккей

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о предстоящей встрече с рижским «Динамо», подчеркнув важность более надежной и дисциплинированной игры.

Оценивая состоявшийся выезд, Перов остался доволен тремя одержанными в нем победами. «Отличная поездка в плане результата, самоотдачи и самоотверженности команды. Пока, к сожалению, не удается показывать ровную игру на протяжении всего матча», — заметил он.

Специалист объяснил, что намерена делать команда: «Прилетели в Казань, восстановились, потренировались, провели анализ ошибок. „Ак Барс“ хочет демонстрировать более стабильный хоккей и в плане заряженности на игру, и в плане выполнения игрового задания и технического исполнения».

Вспоминая недавний матч в Риге с «Динамо», тренер подчеркнул, что казанцы играли по счету: «Да, команда провела отличный первый период, имела преимущество. Дальше сыграли строго по счету, где-то отдали инициативу. В общем-то, уверенно довели матч до победы».

Говоря о сегодняшней игре, Перов отметил важность концентрации. По его мнению, «Ак Барсу» «нужно быть заряженным и сконцентрированным на протяжении всех трех периодов, сосредоточиться на своей системе, быть дисциплинированными, демонстрировать командный хоккей».

Комментируя быстрые шайбы казанцев в последних матчах, тренер увидел в этом совокупность факторов. «Полагаю, здесь сыграло свою роль и стремление соперника отыграться, и наше желание сыграть более надежно в обороне, всё в совокупности», — заключил он.