Тренер «Ак Барса»: Рига хорошо играет в большинстве, будет серьезное соперничество

«Ак Барс» мотивирован на победу над рижским «Динамо». К усиленной работе команду подстегивает текущее место в Восточной конференции, где казанцев обошли «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». Об этом перед игрой в Риге рассказал тренер «Ак Барса» Евгений Перов.

Однако специалист подчеркнул, что игра отнюдь не будет легкой — в «Динамо» есть много опытных игроков, к тому же команда сильна при игре в большинстве, поэтому «сегодня будет серьезное соперничество».

Перов добавил, что не считает проблемой неудачные матчи «Ак Барса» против команд из нижней части турнирной таблицы: «Не стоит акцентировать на этом внимание. Нас мотивирует тот факт, что „Ак Барс“ пропустил вперед себя прямых конкурентов. Это подстегивает к усиленной работе. Пока не все получается, но если действовать системно, командно, то достигнем своей цели».