Тренер «Ак Барса» о матче с ЦСКА: Нужна уверенность в своих силах

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от сегодняшнего матча против ЦСКА, признав, что в предыдущих играх удача отвернулась от команды.

Тем не менее Зубов сказал, что в двух предыдущих проигранных матчах сохранился выбранный тренерским штабом рисунок игры. «Рисунок игры, который мы хотели видеть, прослеживался. Но, как сказал Квартальнов на последней пресс-конференции, после первого периода с „Куньлунем“ фарт куда-то ушел. Фортуну спугнуть легко, а вот вернуть потом тяжело. С „Торпедо“ первый же бросок соперника стал результативным, в меньшинстве до ворот дошло всего три броска, а пропустили два гола. Зато у чужих ворот – по ленточке, под конек, под шнурок…» — констатировал он.

В связи с этим Зубов заметил, что команде нужно вернуть уверенность в себе. «Поэтому сейчас нужна уверенность. Уверенность в своих силах, в партнере. Так потихоньку должно складываться. Все должны помогать, выходить и работать: и защитники, и вратари, и нападающие. Сейчас любой положительный результат пойдет на пользу», — подчеркнул специалист.

Причем сделать это можно только через работу, добавил тренер. «Да. Пацаны работают, но что-то ушло. Это надо найти. Поэтому пересмотрели некоторые моменты, пообщались и персонально, и коллективно. Все всё понимают, никто не равнодушен. Все понимают, что от нас ждут большего, а не двух поражений в трех играх. Поэтому мы в долгу перед болельщиками, будем исправляться», — сказал он.

Говоря о ЦСКА, Зубов назвал армейцев системной командой: «То, что мы увидели — всё осталось по-прежнему. Есть небольшие нюансы. А так ЦСКА остается системной командой, очень терпеливой, умеет играть по счету. Очень важно не пропускать с ними первыми, потому что команда умеет доводить такие матчи до конца. Играть в свой хоккей и делать это терпеливо, уверенно. Чтобы никто не выпадал: ни на льду, ни на скамейке, ни в раздевалке».