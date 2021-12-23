Тренер «Ак Барса» рассказал, как обыграть «Барыс» сегодня в Казани

Павел Зубов, тренер казанского «Ак Барса» рассказал клубной пресс-службе о предстоящей сегодняшней домашней игре против казахстанского «Барыса» и отметил, что казанцы улучшили реализацию голевых моментов.

Зубов уверен, что казанцы учли уроки из недавнего домашнего поражения от «Барыса». «Команды меняются после перерывов, а так, в голове засела последняя игра с ними – имели полное преимущество, но не смогли реализовать свои моменты. Отталкиваемся не просто от бросков по воротам, а именно от моментов, которые могли воплотить в голы. В наших руках всё исправить: если в первой игре в Нур-Султане мы использовали свои моменты, из чего получилась крупная победа, то во второй всё получилось наоборот».

Зубов подчеркнул, что «Ак Барс» отталкивается от своей игры. «Сегодняшний вечер покажет. Отталкиваемся от своей игры, хотим выигрывать единоборства, контролировать шайбу, создавать моменты, не уходить к бортам, работать перед воротами. В обороне все пять должны быть на возврате, потому что «Барыс» хорошо переходит из обороны в атаку, имеет креативных нападающих, способных создать момент самим себе».

Тренер считает, что казанцы в перерыве успешно поработали над реализацией голевых моментов. «Есть выражение: лучше одержать победу при плохой игре, чем проиграть при хорошей. Поражение не добавляет эмоций. Как раз работали над повышением результативности в паузу, матч с «Трактором» показал, что делали это не зря. Дай Бог, чтобы дальше и моментов создавали больше, и чаще их реализовывали».

Зубов пояснил, когда новичок команды канадец Марк Барберио сыграет за «Ак Барс». «У него была дисквалификация в прежнем клубе, поэтому после её окончания он будет играть. Позавчера он поздно вечером прилетел, вчера проходил медосмотр, потом покатался, вышел на лёд сегодня, но как ни тренируйся – всё покажет игра».