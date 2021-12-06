Тренер «Ак Барса» о матче с «Барысом»: Хочется подтянуть дисциплину

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней домашней игре против казахстанского «Барыса», отметив наличие у соперника хороших легионеров.

Зубов с удовлетворением констатировал, что в прошлом туре в Дубае во время игры с «Авангардом» казанцы предстали единым целым. «Да, переключились. Понравилось, как команда отреагировала на поражение от „Динамо“ в Москве. Вышли на матч с „Авангардом“ заряженными, все отработали на 100%, никто не выпадал — была единая команда. Такой ее хочется видеть в каждом матче», — подчеркнул он.

Говоря о сильных сторонах «Барыса», тренер упомянул присутствие умелых атакующих защитников-легионеров. «Хорошие легионеры как в обороне, так и в атаке. Есть хорошие атакующие защитники — Даррен Диц, Олле Альсинг. У команды хорошие бригады большинства. Наша задача — слаженно выходить из-под давления, чтобы все открывались друг под друга, ставили спину, потому что соперник играет агрессивно. Мы смотрели их последний матч, готовимся», — объяснил он желательный алгоритм действий казанцев.

Специалист также заметил, что «Ак Барсу» нужно подтянуть командную дисциплину. «В Нур-Султане у нас большинство выстрелило. Если будет такое хорошее большинство — будет результативность. Важно, чтобы она была в одну сторону. В последнее время «Ак Барс» часто удаляется, причем [это] невынужденные удаления. Хочется подтянуть дисциплину, а то зарабатываем по шесть — восемь удалений. На одних ложится большая нагрузка, а другие мерзнут», — резюмировал Зубов.