Тренер «Ак Барса» о матче с «Автомобилистом»: Хорошая команда — идет за нами в таблице

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней игре на выезде против «Автомобилиста», отметив турнирную важность поединка.

«Хорошая команда, идет за нами в таблице, дышит в спину. Сегодня будет игра за четыре очка. В „Автомобилисте“ есть мастеровитые игроки, хорошие бригады большинства — соперник второй по реализации в лиге. Есть исполнители, способные самостоятельно создать и решить момент. „Автомобилист“ очень хорошо играет дома, агрессивно начинает, очень быстро убегает вперед», — рассказал Зубов.

Наставник посчитал, что казанцам нельзя отходить от своей игровой модели и не допускать ошибок в обороне.

«Нужно нивелировать те моменты, о которых я говорил выше, держать линию на протяжении трех периодов, — рассудил тренер. — Есть моменты, когда нужно удержать счет, либо добавить агрессии. Все должно быть по плану».

Статистика — в прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл четыре матча у «Автомобилиста» — не имеет значения, считает Зубов.

«Сейчас у „Ак Барса“ начинается новая история с „Автомобилистом“, работаем только на победу», — заключил Зубов.