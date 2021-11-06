Тренер «Ак Барса» о матче с «Автомобилистом»: Это команда, которая дает играть сопернику

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о предстоящей игре против «Автомобилиста», упомянув высокую результативность гостей.

По словам Перова, хозяева сделали выводы из поражения от «Сибири»: «Проанализировали игру, сделали выводы. Надо отметить, что „Сибирь“ хорошо сыграла в обороне, здорово действовал вратарь. С такими командами, которые играют на контратаках, нужно первыми повести в счете, но нам этого сделать не удалось. По статистике почти в три раза перебросали соперника. Но, как известно, важнее не количество бросков, а счет на табло. Были моменты, когда могли отыграться, но недостаточно лезли на ворота, не создавали помехи вратарю гостей, не смогли проявить мастерство и хладнокровие в завершении атак».

Тренер похвалил легионеров соперника; «Да, это команда, которая играет сама и дает играть сопернику. Стоит выделить лучшего бомбардира екатеринбуржцев — Стефана Да Косту. По-прежнему здорово играет на вбрасываниях Патрис Кормье. Эта команда хорошо проводит последние матчи, много забивает, находится на втором месте в лиге по реализации большинства. Нам сегодня важно иметь решительный настрой на победу — это наша последняя игра перед паузой. Необходимо играть сердцем, головой и ногами».

Перов считает, что метода канадского наставника соперника Билла Питерса не отличается оригинальностью: «Думаю, сейчас больших различий нет. Может быть, в каких-то нюансах подготовки к играм и акцентах на каких-то тактических моментах».

Тренер рассказал, как команда поздравила его коллегу по тренерскому штабу «Ак Барса» Игоря Горбенко с 50-летним юбилеем: «Хотелось бы подарить ему победу. Надеемся, что с нашей стороны будет результативная игра. Желаем Игорю Юрьевичу крепкого здоровья, успехов и побольше побед!».