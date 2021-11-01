Тренер «Ак Барса»: После 0:5 нужно не зацикливаться на ошибках и играть с чистого листа

После провала в матче с челябинским «Трактором» (0:5) «Ак Барсу» необходимо с первых секунд играть активнее, отводить игру от своих ворот и стараться диктовать сопернику свои условия. Только так команде удастся избежать поражения в предстоящей игре против «Авангарда», считает тренер казанцев Павел Зубов.

В беседе с клубной пресс-службой он отметил, что в Челябинске «Ак Барс» в очередной раз подвела реализация: из 41 броска цели не достиг ни один.

«Соперник использовал 80% своих моментов, „Ак Барс“ же не использовал ничего, хотя моменты были. Не буду оправдываться, провалы, подобные этому, мы не должны допускать», — подчеркнул он.

Зубов напомнил, что казанцам удавалось отыгрываться и при большом разрыве в счете, как это было в матче против «Автомобилиста». Однако это возможно только при полной мобилизации команды.

«Ты можешь проиграть 0:5, но в следующей игре нужно все забыть. Всегда говорим игрокам перед выходом на смену: „Ошибся? Все ошибаются. Ты должен реагировать на эту ошибку“. А если хоккеиста затрясло, он начинает думать, как бы не ошибиться в следующий раз, то 100% эти ошибки будут допущены вновь», — заметил он.