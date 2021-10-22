Тренер «Ак Барса» о матче с «Авангардом»: Мы хотим порадовать своих и победить

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о предстоящей игре против «Авангарда», отметив хороший ход омичей.

Вспоминая предыдущее поражение от «Динамо», тренер признал ошибки казанцев.

«Получился неординарный матч, вели в счете 3:1, показывали хороший хоккей, забили хорошие голы. Но настораживает, что очень легко пропустили — не в результате каких-то сумасшедших действий соперника, а своих ошибок. Не должны мы так пропускать», — отметил специалист.

Зубов отметил высокую результативность «Авангарда» — сегодняшний соперник победил в шести играх подряд, обыгрывая и с минимальным счетом, и забрасывая 5-6 шайб.

«Значит, сейчас у „Авангарда“ хороший эмоциональный фон. Помним плей-офф прошлого сезона — выдали хорошую серию, но, к сожалению, оступились. Осталось много ребят из того состава, для которых этот матч не рядовой», — заметил тренер казанцев.