Тренер «Ак Барса» об игре с «Магниткой»: Соперник здорово действует в неравных составах

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о предстоящей сегодня игре против «Металлурга» в Магнитогорске, охарактеризовав хозяев, как сильную команду. Перов отметил, что после победы позавчера в Уфе, казанцы находятся в отличном настроении: «После матча в Уфе команда находится в приподнятом эмоциональном тонусе. Провели хорошую игру, она удалась, держала в напряжении до конца всех, в том числе зрителей. Каждая из команд могла победить. Игроки полностью отдавались на льду. Здорово, что мы победили».

Тренер пояснил, что при подготовке к «Магнитке» тренерский штаб решил усилить тренировочный режим.

«Ищем такие варианты, чтобы ребята были лучше готовы к матчу». «Ак Барс» учтет опыт прошлой встречи с уральцами в Казани (1:3). Да, безусловно. «Металлург» − сильная команда, с отличным подбором игроков во всех линиях. Быстрые, играющие форварды, которые могут стремительно убежать в контратаку. Соперник здорово действует в неравных составах, имеет разнообразные варианты игры на вбрасываниях, хорошо использует наложение смен. Одним словом, не случайно команда возглавляет турнирную таблицу. Нам предстоит матч с серьёзным соперником. Сами же рассчитываем показать тот хоккей, который принесёт нам положительный результат. Мы проанализировали матч против «Металлурга», учли допущенные ошибки. Постараемся нивелировать сильные стороны соперника и сыграть на своих козырях», – рассказал Перов.