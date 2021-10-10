Тренер «Ак Барса» об игре против «Барыса»: Нас ждет матч с серьезным соперником

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней игре с «Барысом» в Нур-Султане, посчитав, что хозяева набрали хороший ход. Возвращаясь к предыдущему пятиматчевому отрезку с играми через день, Перо признал, что он отнял у команды много сил.

«Календарь есть календарь. Понятно, что где-то и эмоции растрачиваются, и силенки уже не те, но в любом случае мы должны находить в себе резервы, выходить на лед и биться за победу, — рассказа Перов. — Другое дело, что поражения не радуют. Сделаем выводы, будем работать. Мы готовы побеждать».

Характеризуя сегодняшнего соперника, тренер отметил недавние победы «Барыса» над лидерами чемпионата. Перов констатировал, что казанцев ждет матч с серьезным соперником.

«Команда набрала хороший ход в последних матчах, показатель этого — две „сухие“ победы над „Авангардом“ и СКА. „Барыс“ — это хорошая, организованная, дисциплинированная команда. У них хорошо работает тренерский штаб, есть неплохой вратарь, есть лидеры в атаке и в обороне. Последняя игра показала, что они хорошо действуют в большинстве», — отметил специалист.

Он признал, что из-за раннего начало игры пришлось внести коррективы в подготовку к матчу — игра начнется в два часа дня. Также отдельно тренер рассказал про Кирилла Панюкова, долгое время игравшего за «Барыс».

«Что касается Кирилла, конечно, он хочет показать хороший хоккей в игре против бывшей команды. Мы верим в него и надеемся, что он поможет нам победить», — заключил специалист.