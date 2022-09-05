Тренер «Ак Барса» назвал ошибки своей команды перед игрой с ЦСКА

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча казанцев против ЦСКА в Москве. Начало встречи в 19:00. Также специалист назвал ошибки в игре с «Динамо» которые «барсам» предстоит исправить.

Команда Олега Знарка стартовала в новом сезоне КХЛ с поражения. 3 сентября казанцы уступили (0:2) на выезде московскому «Динамо». После одного сыгранного матча «Ак Барс» занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«После первой игры разобрали ошибки. На сегодняшнюю игру смотрим как на следствие хорошей работы над ошибками, так как соперник приличный, находится в хорошей форме, для нас сегодня будет хороший матч. Мы будем отталкиваться от нашей игры. Всё то, что у нас не получилось в первой игре – это чисто наш технический брак и настрой на игру. Нам надо исправить эти два компонента, уже играть в свой хоккей», - приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса».