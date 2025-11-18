news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 ноября 2025 15:13

Тренер «Ак Барса»: «Нам не надо придумать сложных решений в простых ситуациях»

Читайте нас в
Телеграм
Тренер «Ак Барса»: «Нам не надо придумать сложных решений в простых ситуациях»
Фото: ak-bars.ru

В преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА тренер казанского «Ак Барса» Денис Ячменев отметил необходимость минимизации собственных ошибок. По его словам, ключевой задачей команды является недопущение предоставления шансов соперникам за счет собственной невнимательности.

«Важно не предоставлять сопернику шанс своими руками – не допускать глупых ошибок и контролировать шайбу», – заявил Ячменёв.

Также тренер указал на необходимость избегать излишне сложных решений в простейших игровых моментах, подчеркнув значимость первых минут матча для завоевания инициативы.

«Не придумывать сложных решений в простых ситуациях. Нельзя, чтобы в первые минуты матча инициатива по контролю шайбы, по счёту переходила к сопернику», – сказал тренер.

Начало игры запланировано на 19:00, на льду «Татнефть Арены».

#ХК Ак барс #хк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025