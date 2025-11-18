Тренер «Ак Барса»: «Нам не надо придумать сложных решений в простых ситуациях»

Фото: ak-bars.ru

В преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА тренер казанского «Ак Барса» Денис Ячменев отметил необходимость минимизации собственных ошибок. По его словам, ключевой задачей команды является недопущение предоставления шансов соперникам за счет собственной невнимательности.

«Важно не предоставлять сопернику шанс своими руками – не допускать глупых ошибок и контролировать шайбу», – заявил Ячменёв.

Также тренер указал на необходимость избегать излишне сложных решений в простейших игровых моментах, подчеркнув значимость первых минут матча для завоевания инициативы.

«Не придумывать сложных решений в простых ситуациях. Нельзя, чтобы в первые минуты матча инициатива по контролю шайбы, по счёту переходила к сопернику», – сказал тренер.

Начало игры запланировано на 19:00, на льду «Татнефть Арены».