Тренер «Ак Барса»: Надеемся, что в конце сезона придем к нашей цели – Кубку Гагарина

Евгений Перов

Фото: www.ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о том, как прошла подготовка к старту нового сезона КХЛ.

«Успешно выступили на TANECO Кубке чемпионов, затем команда получила несколько выходных и начала готовиться к чемпионату. "Йокерит" – хорошая, мастеровитая команда. Очень крепкая команда, проповедующая свой хоккей, с собственным стилем. Что касается нас – мы с оптимизмом смотрим в новый сезон. У нас крепкая, играющая команда. Надеемся, что в каждом матче будем выступать успешно и в конце сезона придем к нашей цели – Кубку Гагарина», – цитиует Перова пресс-служба казанского клуба.

По словам ассистента Дмитрия Квартальнова начало сезона, когда матчи будут идти плотным календарем (три матча за четыре дня) по графику предсезонки – это нормально для старта чемпионата.

«Это начало сезона. Энергии много, ребята достаточно свежие. Главное – направить энергию в нужное русло. Играть умно, системно, дисциплинированно. Это приведет к позитивному результату», – заявил Перов.

Также он рассказал о том, что в сегодняшней игре не примет участия нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, который до сих пор травмирован.

«На сегодняшний день он травмирован. Кирилл – важная фигура в нашей команде, мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что он в скором времени будет в составе», – резюмировал Евгений Перов.

Матч «Ак Барс» – «Йокерит» пройет сегодня, 2 сентября, в «Татнефть Арене». Начало игры в 19:00.