Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев поделился ожиданиями от игры с «Сибирью»
Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев прокомментировал подготовку команды к матчу с «Сибирью».
Функционер рассказал о состоянии команды после дальневосточного выезда, отметив, что он был непростым.
«Непростой выезд, матчи с непростыми командами. Ребята хорошо отдохнули, восстановились, готовы к матчу», –поделился Ячменев.
Также тренер рассказал, чего стоит ждать от грядущей домашней серии.
«Нам предстоит сыграть с командами, где есть хорошие исполнители. Впрочем, сейчас все команды в лиге обладают неплохими игроками, уровень лиги поднялся. Готовимся, разбираем соперников», – передает слова Дениса Ячменева пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, матч «Ак Барса» с «Сибирью» состоится сегодня в 19:00 по мск.