news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 24 января 2025 12:27

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев поделился ожиданиями от игры с «Сибирью»

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев поделился ожиданиями от игры с «Сибирью»
Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев прокомментировал подготовку команды к матчу с «Сибирью».

Функционер рассказал о состоянии команды после дальневосточного выезда, отметив, что он был непростым.

«Непростой выезд, матчи с непростыми командами. Ребята хорошо отдохнули, восстановились, готовы к матчу», –поделился Ячменев.

Также тренер рассказал, чего стоит ждать от грядущей домашней серии.

«Нам предстоит сыграть с командами, где есть хорошие исполнители. Впрочем, сейчас все команды в лиге обладают неплохими игроками, уровень лиги поднялся. Готовимся, разбираем соперников», – передает слова Дениса Ячменева пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» с «Сибирью» состоится сегодня в 19:00 по мск.

#хоккей #ХК Ак барс #хк сибирь #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025