Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев поделился ожиданиями от игры с «Сибирью»

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Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев прокомментировал подготовку команды к матчу с «Сибирью».

Функционер рассказал о состоянии команды после дальневосточного выезда, отметив, что он был непростым.

«Непростой выезд, матчи с непростыми командами. Ребята хорошо отдохнули, восстановились, готовы к матчу», –поделился Ячменев.

Также тренер рассказал, чего стоит ждать от грядущей домашней серии.

«Нам предстоит сыграть с командами, где есть хорошие исполнители. Впрочем, сейчас все команды в лиге обладают неплохими игроками, уровень лиги поднялся. Готовимся, разбираем соперников», – передает слова Дениса Ячменева пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» с «Сибирью» состоится сегодня в 19:00 по мск.