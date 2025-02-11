Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями от игры с «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями в преддверии матча с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По словам Макрицкого, «автозаводцы» имеют много быстрых игроков в составе и показывают скоростной хоккей.

«"Торпедо" любит играть в короткий пас, нам важно сыграть плотнее, контролировать соперника после того, как он отдаст передачу», – сказал функционер.

Также тренер прокомментировал график казанского клуба, указав, что команда сумела отдохнуть перед игрой.

«При плотном графике игр на первом месте стоит восстановление. У нас было время, чтобы отдохнуть и подготовиться к сегодняшнему матчу», – передает слова Макрицкого пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч казанцев с «Торпедо» состоится сегодня, 11 февраля, в 19:00 по мск. Коллектив Анвара Гатиятулина в данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции. «Автозаводцы» же подходят к игре с «Ак Барсом» на восьмой строчке «Запада».