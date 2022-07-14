Тренер «Ак Барса» Абрамов: «Дочка говорит: пап, о тебе такое пишут! Заказуха, отвечаю я»

Легенда «Ак Барса» Сергей Абрамов почти четверть века трудится тренером, а ныне возглавляет клубную систему подготовки вратарей. Как он пробивался в основной состав, почему уступил место Ячанову и кто из «Ак Барса» мылся в знаменитой бане Абрамова, рассказал прославленный вратарь в эксклюзивном интервью «Татар-информу».

Легенда «Ак Барса» Сергей Абрамов почти четверть века трудится тренером, а ныне возглавляет клубную систему подготовки вратарей Фото: ak-bars.ru

«Виктор Тихонов укорял меня, как же я с таким большим опытом пропускаю такие досадные голы»

Помнится, как Дмитрий Ячанов вытеснил вас из ворот «Ак Барса». Как так вышло?

Юрий Моисеев, наш главный тренер, еще перед началом сезона 1997-98 годов прямо мне сказал, что пора, мол, заканчивать и уступать дорогу молодым, среди которых явно выделялся Ячанов. Димка стал сильно прогрессировать, пошла игра у него: в чемпионский сезон я сыграл 7 матчей, Олег Грачев 5, Ячанов — 37. Так что морально я был готов, свыкся. Хотя играть, конечно, еще хотелось, 39 лет для вратаря – это не возраст. И все-таки, значит, пора было переходить на тренерскую работу. Благо не только Моисеев, но и авторитетнейший начальник команды Виктор Левицкий заверили меня в своей поддержке в столь ответственный момент. Все это мне очень помогло. А на награждении чемпионов страны 1998 года мне вручили «золотой шлем», который ныне находится в музее старого дворца спорта, еще что-то вручали... Много призов получил.

В жизни редкого спортсмена бывает Олимпиада, вы сыграли за сборную России в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. Чем она запомнилась?

По итогам сезона 1993-94 я был признан лучшим вратарем России. Через год, к слову, ситуация повторилась, еще и на чемпионате мира сыграл. Но от Олимпиады осталось двоякое впечатление: конечно, сам факт попадания туда был очень приятен, далеко не каждому спортсмену удается принять участие в таких грандиозных соревнованиях. С другой стороны, занозой в сердце осталась нелепая шайба, пропущенная между ног в матче с Германией. Наставник сборной Виктор Тихонов укорял меня, как же я с таким большим опытом пропускаю такие досадные голы.

Возможно, сказалось отсутствие специального тренера по работе с вратарями?

Это ответ на вопрос, как раньше мы играли без тренеров по работе с вратарями. Сам себе был тренером, сам до всего доходил. Везде смотрел и делал выводы. Еще когда в школе учился, она была рядом со старым дворцом, приходил на трибуны и внимательно наблюдал за игрой вратарей СК им. Урицкого и его соперников. Так что в Лиллехаммере мне не хватило психологической поддержки, что меня немного подвело.

«У нас тогда была такая сплоченная команда, коллектив, который можно назвать дружной семьей. Почти все казанские. Были одним кулаком» Фото: ak-bars.ru

«В 1998 году «Ак Барс» был одним кулаком: сплоченная команда, дружная семья»

Почему почти все чемпионы «Ак Барса» 1998 года до сих пор в хоккее тренируют, руководят или консультируют? От питерского СКА (Рафик Якубов), до «Адмирала» из Владивостока (Айрат Кадейкин).

У нас тогда была такая сплоченная команда, коллектив, который можно назвать дружной семьей. Почти все казанские. Были одним кулаком. Угнали новенькую машину у одного из игроков, тут же собрали нужную сумму и преобрели авто. Еще и школа Моисеева сказалась, пускай часто мы были недовольны его высокими требованиями в работе. И мне тоже было не в радость на тренировках прыгать вместе со всеми через ворота. Потом каждый в душе был благодарен Юрию Ивановичу. Все это и привело к тому, что ребята остаются востребованными в хоккее до сих пор.

А с кем из главных тренеров лучше игралось?

Первым назову Геннадия Цыгурова, который поверил в меня при конкуренции с Котомкиным. Он и дал мне шанс. Играли мы в Минске с «Динамо», проигрывали во втором периоде 1:8, и тут меня ставят вместо Котомкина. Я ничего не пропустил и отыграл на следующий день – в первой лиге тогда были спаренные матчи, когда мы выиграли 3:2. Еще и приз получил в виде красивого шахматного набора, жаль, дочка где-то его потеряла. Вспоминаю Виталия Стаина и, разумеется, Моисеева.

Много дома призов храните?

Да, целая полка стеклянная есть — медали, кубки. Но большая в музее старого Дворца спорта. Там места больше.

Помнится, у вас была впечатляющая коллекция шайб, собираете до сих пор?

Нет, давно бросил, раздал. Хотя долго собирал.

«Целая полка стеклянная есть — медали, кубки. Но большая в музее старого Дворца спорта. Там места больше» Фото из семейного архива Сергея Абрамова

«Пускай Константинов остается единственным казанским вратарем, сыгравшим в НХЛ. Однако затем его карьера пошла по наклонной»

Вы довольны карьерой племянника Евгения Константинова, отметившегося в родном «Ак Барсе» лишь в сезоне 2011-12, зато сыгравшего один период за «Тампа Бэй Лайтнингс» в НХЛ?

К сожалению, мы потеряли связь друг с другом. Он давно уехал из Казани в Москву. Работал в разных школах, ЦСКА, «Динамо», сейчас вроде бы тренирует вратарей в Академии Бориса Михайлова в Туле. Не звонит. Я ему подсказывал в свое время, как и что лучше делать, порой он неправильно себя вел. Женька мало меня слушал, делал по-своему. Пускай он остается единственным казанским вратарем, сыгравшим в НХЛ. Однако затем его карьера пошла по наклонной.

Кого из казанских голкиперов считаете своими воспитанниками?

Конечно, первым из них назову Гарипова. Потом Женя Ярославлев, земляк с Кировского района, сейчас он играет в красноярском «Соколе». А Мифтахов уже приехал из Америки в Казань, тренируется. Если бы пошло у него там, конечно, подняли бы в основу «Тампы», но не поставили. Дай бог, чтобы у него дома все пошло, было бы хорошо. Ему предстоит серьезная конкуренция с Тимуром Биляловым.

Про Гарипова надо сказать отдельно. Его пример стал хорошим для его братьев, тоже вратарей: средний уехал в альметьевский «Спутник», младший играет в казанском «Динамо». Старший брат Эмиль задал тон братскому вратарскому движению! Кстати, мой внук 2014 года рождения тоже вратарь! В «Ак Барсе», постоянно за ним слежу, не настаивал никогда на его занятиях. Кирилл Морозов его зовут, сын дочери. Было дело, как-то получил приз лучшему вратарю. Все у него впереди. Хотя внук Владислава Третьяка Максим, играющий в КХЛ за «Сочи», не ровня великому деду…

«Мой внук 2014 года рождения тоже вратарь! В «Ак Барсе», постоянно за ним слежу, не настаивал никогда на его занятиях» Фото из семейного архива Сергея Абрамова

«Я сам ездил за Петри Веханеном в Финляндию»

Из вратарей-легионеров, поигравших в «Ак Барсе», кто и чем больше запомнился?

Финн Петри Веханен. Я сам ездил за ним в Финляндию. Посмотрел его игру, доложил, что понравился, его подписали. А когда он завершил выступления в «Ак Барсе», мы продолжили общение. Петя приглашал меня с женой к себе домой. Съездили в Финляндию на машине, Петя покатал нас на кораблике по морю, показал природу своей страны. Не со всеми такие отношения складываются.

Запомнился еще один финн — Фредерик Норрена. Говорили, что у него очень сложный характер. Я постоянно снимал тренировки на камеру и затем показывал ему, где он ошибся, а где сыграл правильно. Видя мое отношение к делу, он сработался со мной. Довелось ему вратарский блин чинить, когда он палец сломал. Хорошо работали. Был он в моей бане. Будь я администратором, меня бы в гости финны не приглашали... Дочка порой говорит: «Пап, про тебя такое пишут!» Я отвечаю, что заказные статьи никогда не читал и не читаю. Пускай пишут, пусть говорят.

Чуть не забыл про канадца Фредди Брэтуэйта. Он был признан лучшим вратарем сезона, когда у нас играл. Сдружились с ним, я тогда только начинал работать с вратарями. Подарил мне фотографию, где написал: «Спасибо, Михалыч!» У него была очень сильная психология. Но тяжело было ему одному, темнокожему, без семьи. Хорошо пообщались, когда он приезжал на прощальный матч Алексея Морозова в старом дворце.

Есть понимание, кто из вратарей «Ирбиса»/«Барса» имеет лучшие шансы на попадание в основной состав первой команды?

Конечно, это прежде всего 19-летний Вячеслав Пекса из «Ирбиса». Он и в сборную России первую привлекался в конце прошлого сезона. Много с ним работаю. Стал прислушиваться, исправлять ошибки. Сразу стал добавлять. Постоянно делаю ему подборки видео.

«Когда Петри Веханен завершил выступления в «Ак Барсе», мы продолжили общение. Петя приглашал меня с женой к себе домой» Фото: ak-bars.ru

«Финны? Тесно общаемся, особенно с Ари Мойсаненом. Постоянно переписываемся в соцсетях, поздравляем друг друга с днями рождения»

В последние годы вы не работаете с вратарями «Ак Барса». Есть СМИ, которые называют вас администратором. Нет обиды?

Какая может быть обида?! Я два раза признавался лучшим голкипером России! Да, я всегда тщательно готовился к тренировкам первой команды с вратарской точки зрения. Обсуждал все вопросы с главным тренером.

Как работалось с финскими тренерами вратарей клуба?

Нормально работаем. Тесно общаемся, особенно с Ари Мойсаненом. Постоянно переписываемся в соцсетях, поздравляем друг друга с днями рождения. Он у меня что-то брал, я у него что-то присматривал — взаимовыгодное общение было. И он бывал в моей бане. Там, к слову, в комнате отдыха масса маек наших вратарей, включая мои казанские и альметьевские. Одно могу сказать: наша школа вратарей жива и отлично работает, о чем говорит успех российских голкиперов в лучших клубах НХЛ — Георгиев, Шестеркин, Василевский. Хороший пример для молодежи.

«Ари Мойсанен у меня что-то брал, я у него что-то присматривал — взаимовыгодное общение было» Фото: © «Татар-информ»

«Кошечкин в «Ак Барсе» молодой был, дурака валял»

А пример Василия Кошечкина, дурака валявшего в «Ак Барсе», но сделавшего затем хорошую карьеру в «Магнитке», о чем говорит?

О дурной молодости. Когда он от нас перешел в «Ладу», я его спросил, сравнил условия в Тольятти и Казани? Да, отвечает, в «Ак Барсе» во всем был высший уровень, молодой был, дурака валял...

Вам не надоело работать?

Нет. Думал, когда стал работать не с первой командой, то времени будет больше. Так ведь нет! Еще меньше стало. Смотрю за всеми пацанами с 2004 до 2015 годов рождения. Постоянно ребята спрашивают, а видео смотреть будем? Обязательно, отвечаю.

Фото на анонсе: ak-bars.ru