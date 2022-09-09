Тренер «Адмирала» Тамбиев назвал игру против «Ак Барса» в Казани лучшей в сезоне

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в игре регулярного чемпионата против «Ак Барса» в Казани (1:2 ОТ). По словам специалиста, в матче с «барсами» его команда провела лучшую игру в сезоне.

«Мы провели хороший матч, лучший пока в этом сезоне. Терпели, работали. На очко мы наиграли точно, но в концовке мастерство соперника сказалось. Но я очень доволен ребятами, их самоотдачей, отношением к игре и системностью. Нужно держаться такой игры.

Пропущенная шайба в овертайме? Прежде всего, когда ты владеешь шайбой и у тебя в колоде такие исполнители, они точно затащат шайбу в зону и распорядятся ей. Я знал, что Олег Знарок будет снимать вратаря в овертайме, но что тут сделаешь? Класс команды... Они держат шайбу, распоряжаются ей. Я бы тоже мог так сделать, но мы шайбу не держали», – заявил Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.

В свою очередь, «Адмирал» матчем в Казани завершил гостевое турне и далее проведет серию из пяти домашних матчей во Владивостоке.