Тренды Тутберидзе, «старушка» Валиева и фавориты сезона: Леонова о российской «фигурке»

В Казани завершился очередной этап Гран-при России по фигурному катанию. Следующий пройдет в Москве уже в грядущие выходные, а в конце декабря нас ждет чемпионат России, который станет главным событием сезона. Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорт» разбирает все текущие интриги в российской «фигурке».

Алена Леонова о прошедших этапах Гран-при России: «Особых разочарований у меня нет. Мне нравится, как все борются, стараются» Фото: vk.com/alena_leonova

«Трусова проиграла заслуженно. Может, и правда, что нагрузка у Тутберидзе стала для Трусовой слишком сильной»

В целом на прошедших этапах Гран-при кто больше всех удивил и разочаровал?

Нельзя сказать, что удивил, но самое яркое впечатление оставил Дима Алиев. Я знала, в какой он форме находится, и все сложилось. Это одна из самых его ярких побед. Так могу сказать. Особых разочарований у меня нет. Мне нравится, как все борются, стараются. Кто-то провел по два этапа, другие по одному. И не все еще стартовали.

А как же Трусова, которая заняла третье место на своем этапе? Уступила ученице Тутберидзе.

Трусова проиграла заслуженно. Можно сказать, что у нее не сложились обе программы. Хотя короткая программа мне понравилась. Но рано еще говорить, если человек только-только сменил тренера и только-только поставил программы. Это очень тяжело. Для данного момента она неплохо эти программы откатала. Судить ее строго пока не стоит.

А зачем она вообще ушла от Тутберидзе? Чтобы проигрывать другим ученицам, которые котировались ниже самой Трусовой?

Я не знаю. Мне остается опираться на ее же слова. Может, и правда, дело в том, что нагрузка у Тутберидзе стала для Трусовой слишком сильной. Она как бы не справлялась, сама так и говорила. А от себя я не могу ничего сказать. Любой спортсмен время от времени хочет попробовать что-то новое. Пусть попробует, может, в новой группе у Трусовой лучше получится, кто знает. Порой смена тренера дает сильный толчок – иногда вверх, но порой и вниз.

«Трусова уже показывала, что может быть хорошей, независимо от того, у какого тренера катается» Фото: Ольга Тимохова, fsrussia.ru

Об ушедших от Тутберидзе спортсменках: «Тенденция такая – уходят и заканчивают, ничего больше не получается»

Знаете Рената Лайшева?

Кого? А, да, слышала, читала. Но лично не знаю.

Он сказал в интервью нашему изданию, что все достижения Тутберидзе – это исключительно заслуга «Самбо-70». Как прокомментируете?

Ой! Никак (смеется).

Боитесь?

Нет. Но что-то совсем как-то не по теме (смеется).

От Тутберидзе уходили многие. Медведева, Косторная, для Трусовой это уже рецидив. Все закончили фактически карьеры. Трусова следующая?

Тенденция, конечно, такая, да. Уходят и заканчивают – ничего больше не получается. Что касается Саши Трусовой, то мне кажется, что это другое. Во-первых, она не набрала еще оптимальную форму. А главное, Трусова уже показывала, что может быть хорошей независимо от того, у какого тренера катается. Я думаю, что все дело пока только в форме. Рано делать какие-то выводы. Когда она восстановит хотя бы три четверных в своей произвольной программе, тогда уже можно будет поговорить.

Будет она их вообще делать, как думаете?

Если в форму себя приведет, то да. Пока тяжеловато складывается, но время есть. До чемпионата России еще два месяца. Зная Сашу и ее рвение, можно надеяться, что она вернет четверные элементы. Главное, чтобы ее не беспокоили травмы.

«Даже без сложных прыжков Камила Валиева остается на голову выше конкуренток» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок»

Интересно, что остаются татарки. Причем обе олимпийские чемпионки – Валиева и Алина Загитова. Есть ли здесь национальная подоплека?

Наверное, это все-таки совпадение. Я не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок.

Камила Валиева выиграла два этапа, но впечатлила ли?

Если не контентом, который облегчили, то программами точно да. Они запоминающиеся, сильные. Даже без сложных прыжков Камила Валиева остается на голову выше конкуренток. Это настоящее женское катание. Приятно смотреть на это и как она борется. Я очень рада, что Саша Трусова и Камила Валиева после сложного олимпийского сезона решили продолжить свои выступления. Не дали себе отдохнуть.

При этом разговоры идут, что Валиева в весе прибавила?

Все прибавляют в весе, это нормальная история. На это можно сказать только одно: против природы не попрешь. Это касается и Трусовой, и Валиевой. И еще много кого это коснется.

«Софья Акатьева мне тоже очень понравилась. Даже если «грибы», как вы говорите, то это ведь тоже не просто так «нагрибовали». Фото: Михаила Шарова, Марии Евтеевой fsrussia.ru

«Акатьева тоже накосячила, а Камила выиграла в силу своих заслуг, она более матёрая»

После московского этапа многие говорили, что Софью Акатьеву засудили в пользу Камилы Валиевой. Что думаете вы?

Акатьева тоже накосячила, откатала неидеально, если честно. А Камила выиграла в силу своих заслуг, то, что она более матёрая. Но это совсем не из-за привилегий от судей, я считаю. Софья упала один раз. Один четверной она сделала, а второй нет…

Так Валиева вообще в Москве не прыгала четверных прыжков.

Давайте не будем забывать, что есть вторая оценка.

Пресловутые «грибы»?

Не только. Софья Акатьева мне тоже очень понравилась. Даже если «грибы», как вы говорите, то это ведь тоже не просто так «нагрибовали». Это было за что. Всё, что делает Камила, все равно стоит таких оценок. На такие прыжки просто рука не поднимется поставить только «+1».

«Я заметила, что в Казани пришло много болельщиков. Что касается Москвы, может, в Казани просто зал поменьше был. Выступали же не в «Татнефть-Арене» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Аншлаг в Казани? Может, в Москве зал был просто побольше?»

В Казани был аншлаг на этапе Гран-при. На предыдущих этапах этого не было. Многие ждали, что соревнования будут популярнее, пока у нас нет международных стартов. Этого не случилось?

Да, я заметила, что в Казани пришло много болельщиков. В Сочи, насколько я слышала, не было никакой рекламы, даже плакатов по городу. От этого же тоже много зависит. Что касается Москвы, может, в Казани просто зал поменьше был. Выступали же не в «Татнефть-Арене».

Какие следующие этапы Гран-при особо ждете?

Я все жду и хочу посмотреть. Я считаю, что лидеров хорошо распределили по этапам – на каждом есть на кого посмотреть.

Уже сейчас можете предположить, кто будет фаворитом чемпионата России?

Я считаю, что Аделия Петросян. У нее очень хороший технический набор и она довольно стабильно выступает. Я думаю, в этом сезоне молодняк будет двигать.

То есть та же Камила Валиева уже старушка для российского фигурного катания?

Ну, если мы ее сравниваем с Петросян, то наверное (смеется). Нет, так, конечно, плохо говорить, но у нас много хороших девчонок. Самоделкина тоже будет бороться. Но мне кажется, что шансов больше у Аделии Петросян.