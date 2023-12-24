«Тренд на безопасность»: в МЧС рассказали, как обезопасить себя от трагедии

С начала года в России произошло порядка 384 тыс. пожаров в жилье, спасено 23,5 тыс. человек, к сожалению, погибло около 6,2 тыс. человек. При этом более 4 тыс. человек, из которых половина – дети, остались живы благодаря установленным пожарным извещателям. Насколько бы ни были профессиональными сотрудники МЧС России, изначально предотвратить трагедию может каждый, сообщает директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

«В пожарах зачастую сгорают дорогие сердцу вещи. А теперь давайте посмотрим, сколько вы потратите денег на огнетушитель с пожарным извещателем, последний в среднем можно купить за 600 рублей, и какие затраты вас могут ждать даже после незначительного возгорания. Это всего лишь материальные потери, но зачастую пожар забирает самое дорогое, люди сталкиваются с невосполнимой утратой», – рассказывает он.

Он также отметил, что многих проблем можно избежать, если в доме стоит простой огнетушитель, который не занимает много места. С его помощью можно локализовать пожар еще на стадии возникновения.

«Через нас проходит большое количество статистики. И данные, к сожалению, безжалостные. Я призываю взрослых: не оставляйте детей без присмотра, знайте, чем занят ваш ребенок, учите его правилам безопасного поведения. Как можно чаще навещайте своих родителей. Еще раз обратите внимание на состояние электрической проводки и приборов», – указал он.

Согласно данным ведомства, с начала года по причине так называемой «детской шалости» произошло порядка 1800 пожаров, на которых погибло более 270 детей.

«Это страшные цифры, несмотря на то, что за последние 5 лет детская гибель снизилась на треть. Родители для детей – главный пример подражания. Дети смотрят на родителей с самого маленького возраста. Они во многом наше с вами отражение. Почему я делаю акцент именно на родителе. Потому что родитель несет ответственность за свое чадо и должен осознавать риски, которым может быть подвержен его ребенок», – отмечает Роман Охотенко.

По словам начальника Департамента, в настоящее время важно поддерживать тренд на безопасность. Он также подчеркнул, что МЧС уделяет особое внимание транслированию этого тренда на различных площадках.

«Безусловно, мы стараемся учесть и сделать акцент и на этой аудитории. Мы видим, насколько популярны социальные сети и Telegram-каналы. МЧС России есть на всех разрешенных интернет площадках. Кроме того, нами привлекаются медийные лица для трансляции информации про безопасность», – сказал он.

«Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Желаю всем безопасного Нового Года», – подытожил он.