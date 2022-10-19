«Региональные СМИ успокаивают и дарят надежду»: «Татмедиа» открыло офис в Апастово

Современное новое оборудование, студия и комфортные кабинеты. Это всё получили работники «Апастово-информ» после капитального ремонта. В каких условиях приходилось трудиться журналистам и как изменится их жизнь теперь – в материале «Татар-информа».

Айдар Салимгараев считает, что обновление здания филиала АО «Татмедиа» – это не только праздник для жителей района, но и тренд для всех СМИ республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вырастет статус СМИ и журналиста»

Здание «Апастово-информ» открылось в 1973 году и с тех пор не видело капитального ремонта. В его структуру входят два СМИ: журнал «Йолдыз» («Звезда»), который издается на русском и татарском языках, и телевидение «Апас хэбэрлэре», которое занимается производством новостных выпусков и музыкальных передач. Обновление здания филиала АО «Татмедиа» – это не только праздник для жителей района, но и тренд для всех СМИ республики. Таким мнением поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Я считаю, что это событие – это не просто праздник для района, но и тренд для всех СМИ республики. Стоит отметить то внимание, которое уделяется созданию условий работы для журналистов. Теперь у журналистов будет другая жизнь и хорошее настроение. Вырастет и статус профессии, и СМИ в целом», – заявил он.

Салимгараев подчеркнул, что в обновленных условиях журналистам будет работать легче, что приведет и к повышению качества материалов.

Шамиль Садыков: «Здание «Апастово-информ» было очень ветхим, поэтому на него обратили внимание в первую очередь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Апастово-информ» – это не единственный филиал АО «Татмедиа», который получит такую поддержку. В ближайшее время планируют взяться за здания редакций в Буинске и Актанышском районе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Здание “Апастово-информ” было очень ветхим, поэтому на него обратили внимание в первую очередь. Здесь был проведен не только ремонт, но и закуплено новое оборудование. Район татароязычный. Издание здесь очень народное, у них хорошая подписка», – заявил Садыков.

Гульнара Сунгатуллина: «Нам обновили компьютеры и отремонтировали кабинеты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше у нас вместо шумоизоляции были ковры»

До проведения капитального ремонта в здании и оснащения новым оборудованием многие вещи делались из подручных материалов. Особенно ярко смекалка местных работников проявлялась в телевизионной студии.

«Раньше свет обеспечивался строительным прожектором, а вместо шумоизоляции висели ковры. Теперь у нас есть самое современное телевизионное оборудование, нам обновили компьютеры и отремонтировали кабинеты», – отметила шеф-редактор «Апас хэбэрлэре» Гульнара Сунгатуллина.

Гузель Хилавиева: «Сейчас нам создали невероятные условия. Это для нас как сказка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо оборудования в обновлении нуждалось и само здание. По словам главного редактора журнала «Йолдыз» и руководителя «Апастово-информ» Гузель Хилавиевой, раньше журналистам приходилось трудиться в тяжелых условиях, но теперь, после ремонта, они ходят на работу как на праздник.

«В нашем здании никогда не было капитального ремонта. Конечно, мы не переставали работать и в таких условиях. У нас было холодно и старая мебель. Но сейчас нам создали невероятные условия. Это для нас как сказка. На работу мы теперь ходим как на праздник», – подчеркнула она.

«Теперь у нас есть самое современное телевизионное оборудование» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы нести красоту в мир, людям нужно самим работать в хороших условиях»

На сегодняшний день региональные СМИ играют огромную роль в жизни человека и находятся максимально близко к народу. Таким мнением на церемонии открытия обновленного здания поделился генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

«Региональные СМИ ближе всего к людям. Сегодня они играют огромную роль: информируют, успокаивают и дарят надежду на будущее. Никто, кроме них, это сделать не сможет. Для того чтобы нести красоту в мир, нужно работать в хороших условиях. Очень рад за коллег и хочу пожелать им творческих успехов, почитания, обожания и внимания со стороны аудитории», – сказал Аминов.

На сегодняшний день региональные СМИ играют огромную роль в жизни человека и находятся максимально близко к народу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здание «Апастово-информ» пользуется популярностью у местных жителей. Насчитывается более 44 тыс. подписок на издания «Татмедиа». Была задача сделать место, куда людям будет приятно приходить и выбирать себе газеты и журналы. Об этом заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

«Большинство населения приходят сюда и подписываются. Нам нужно было сделать так, чтобы все приходили сюда, удивлялись, оставляли свои предложения и радовались свежей прессе», – заявил Зиганшин.

Он подчеркнул, что журнал «Йолдыз» выписывают не только местные жители, но и выходцы из района, которые живут по всей стране. Сейчас созданы условия для того, чтобы передавать свежие выпуски в электронном виде.