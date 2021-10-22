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Ру Тат
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22 октября 2021  12:00

В КазГИК появится виртуальный тренажер по созданию народных костюмов за 5,3 млн рублей

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Тренажерный комплекс виртуальной реальности по изучению и конструированию костюмов народов Поволжья за 5,3 млн рублей появится в Казанском государственном институте культуре, следует из размещенного на сайте госзакупок тендера.

Основными задачами создания системы заказчик видит сохранение и передачу важных знаний и навыков моделирования национальных костюмов.

С помощью тренажера студенты будут знакомиться с орнаментами народностей регионов Поволжья: русской, татарской, чувашской, мордовской, марийской, удмуртской, башкирской. Также в техзадании делается акцент и на возможности с помощью VR-тренажера организовать дистанционное обучение.

Заказчиком тренажерного комплекса выступает Казанский государственный институт культуры. Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта. Финансирование будет осуществлять инжиниринговый центр на базе вуза.

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