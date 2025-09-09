Трек «Минем дустым – Минниханов Рустам» набрал свыше 11 млн просмотров

Молодежная ассамблея народов Татарстана выпустила свой клип на музыкальный трек «Минем дустым – Минниханов Рустам» («Мой друг – Минниханов Рустам»), ставший популярным в социальных сетях.

Трек был запущен татарстанскими авторами Krause и КАЕН 22 августа на различных музыкальных площадках: «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», Apple Music, «МТС Музыка», Spotify, iTunes. На стриминговых сервисах трек за две недели собрал более 151 тыс. прослушиваний, 56 тыс. активных слушателей и 12 тыс. лайков. В социальных сетях, где композицию выложили раньше, она набрала свыше 11 млн просмотров.

Ритмичный бит и простой запоминающийся текст идеально соответствуют формату коротких вертикальных видео, что было мгновенно подтверждено алгоритмами соцсетей.

Залогом популярности трека стала и серия видео, представляющих более двадцати руководителей республики, в том числе глав Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Зеленодольска и Богатых Сабов, а также генеральных директоров крупнейших предприятий, таких как «Татнефть», «ТАИФ», КАМАЗ, СИБУР и ОЭЗ «Алабуга». Пользователи начали создавать собственный контент с этим треком. Только в западных соцсетях оказалось размещено более 700 таких роликов от блогеров, общественных организаций и обычных татарстанцев.

А видео, в котором Рустам Минниханов перечисляет «столицы Татарстана», нефтехимическую, машиностроительную и «денежную», собрало 1,5 млн просмотров и 111 тыс. реакций. Особенный резонанс вызвал и смонтированный под тот же трек ролик с участием глав государств БРИКС, которые в прошлом году посетили саммит в Казани. Это видео само по себе набрало свыше 615 тыс. просмотров.

Композиция, посвященная Раису РТ, объединила самые разные слои интернет-сообщества – от школьников до чиновников. Инициативу поддержала и Молодежная ассамблея народов Татарстана. Ее председатель Диляра Дамар заметила: «Мы увидели, что в соцсетях появляются яркие трендовые ролики, и захотели сделать что-то свое. Нам (активистам Молодежной ассамблеи народов Татарстана – прим. Т-и) было важно показать Казань, ее энергичную атмосферу и то, как люди разных национальностей через танец и творчество находят общий язык. Так появилась идея снять ролик именно в таком формате».

Песня, объединившая представителей разных возрастов, также продемонстрировала, как социальные сети могут способствовать патриотическим настроениям. В творческом объединении «КАЕН.Медиа», запустившем трек в сеть, заявили, что при записи был использован искусственный интеллект.

«По комментариям пользователей мы замечаем, что за последние полгода меняется отношение к новостям и видео с социально-экономической повесткой. То есть это вопрос формы и подхода. Аудитории важно знать, что Татарстан – лидер в экономике, промышленности, развитии социальной инфраструктуры, что наш опыт развития парков и скверов считается передовым. Надо лишь это рассказать так, как удобно и приятно аудитории, как откликается на той площадке, где она потребляет контент. Наш трек стал саундтреком татарстанцев к чувству любви и гордости за нашу республику и ее достижения», – подчеркнул один из руководителей «КАЕН. Медиа».

Композиция стала настолько народной, что ее можно услышать в автомобилях и на улицах городов Татарстана, добавили в творческом объединении.