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Культура
12 сентября 2022  12:59
Дарья Сайфиева

Трейлер нового фильма «Русалочка» от Disney с темнокожей актрисой набрал 2 млн дизлайков

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За двое суток трейлер к новой версии «Русалочки» от студии Disney, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 2 млн дизлайков. Не все пользователи оценили героиню сказки Ариэль в исполнении темнокожей актрисы и певицы Холли Бэйли.

«Раньше была красавица с прекрасными шелковистыми рыжими волосами, а теперь темнокожая с красными дредами», — написал один из комментаторов. 

«Посмотрите, что они сделали с нашим детством. Русалочка хорошо поет, но явно перезагорала на большом камне», — поддержал другой.

Не все отзывы выдержаны в таком откровенно расистском духе, однако большинство зрителей не оценили новое видение классической истории, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Они хотели бы видеть героиню именно такой, какой ее изобразили в оригинальном мультфильме Disney 1989 года: бледнокожей, светлоглазой и с рыжими локонами. 

 

#кинематограф #социальные сети #кино
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