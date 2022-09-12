Трейлер нового фильма «Русалочка» от Disney с темнокожей актрисой набрал 2 млн дизлайков

За двое суток трейлер к новой версии «Русалочки» от студии Disney, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 2 млн дизлайков. Не все пользователи оценили героиню сказки Ариэль в исполнении темнокожей актрисы и певицы Холли Бэйли.

«Раньше была красавица с прекрасными шелковистыми рыжими волосами, а теперь темнокожая с красными дредами», — написал один из комментаторов.

«Посмотрите, что они сделали с нашим детством. Русалочка хорошо поет, но явно перезагорала на большом камне», — поддержал другой.

Не все отзывы выдержаны в таком откровенно расистском духе, однако большинство зрителей не оценили новое видение классической истории, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Они хотели бы видеть героиню именно такой, какой ее изобразили в оригинальном мультфильме Disney 1989 года: бледнокожей, светлоглазой и с рыжими локонами.