Требуются продажники и логисты! Эксперт Авито рассказал о главных трендах рынка труда

Руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о влиянии пандемии коронавируса на рынок труда, новых трендах в диджитализации рекрутинга и наиболее востребованных специалистах в Татарстане.

– Дмитрий Геннадьевич, на что в первую очередь обращают внимание соискатели при выборе работодателя?

– На размер заработной платы, предлагаемый график работы и территориальное расположение места работы. Кроме того, каждый соискатель интересуется репутацией предприятия-работодателя. Причем людям в основном интересны базовые моменты. Действительно ли организация существует и как долго она работает? Нет ли у нее задолженности по заработной плате и по налогам? Не запущена ли процедура банкротства в отношении компании?

Дмитрий Пучков: «Раньше человек сначала увольнялся, а потом искал новое место. Сейчас в тренде – пассивный поиск» Фото предоставлено Авито Работа

С середины этого года мы начали проверять работодателей на финансовую и юридическую благонадежность. Вакансии нанимателей, прошедших проверку, получают значок «Компания проверена». Наличие значка означает, что компания действующая, создана полгода назад или раньше, не является банкротом и не проходит процедуру банкротства, а также исправно платит налоги.

Кроме того, отметка «Компания проверена» говорит о том, что предприятие размещает вакансии на Авито более трех месяцев, на него не поступают постоянные жалобы от пользователей и он следует правилам сервиса. Новый значок – очень привлекательный фактор для соискателей, люди охотнее отзываются на вакансии от проверенных работодателей.

– Изменился ли принцип поиска работы?

– Люди стали осторожнее относиться к процессу трудоустройства. Раньше человек сначала увольнялся, а потом искал новое место. Сейчас в тренде пассивный поиск. Наши клиенты все активнее пользуются опцией подписки на вакансии. Соискатель формирует запрос на вакансии – желаемая должность, регион поиска. Уведомления о новых объявлениях приходят им по имайлу, через push-уведомления или во внутреннем мессенджере на Авито.

– Расскажите, пожалуйста, про зарплаты в Татарстане.

– Согласно вакансиям, опубликованным на платформе Авито Работа, величина медианной зарплаты в республике – 34 тысячи рублей. Для сравнения – в среднем по стране эта сумма равняется 35 тысячам рублей. При этом больше всех в Татарстане получают работники сферы транспорта и логистики – их зарплата составляет около 57,5 тысячи рублей. В автомобильном бизнесе вы будете зарабатывать около 50 тысяч. А в строительстве и производстве медианная зарплата равна 42 и 40 тысячам рублей соответственно.

«По сравнению с прошлым годом число вакансий в регионе на Авито для менеджеров по продажам увеличилось практически в 2 раза» Фото предоставлено Авито Работа

– Назовите топ сфер, в которых наблюдается наибольший рост числа вакансий.

– По сравнению с прошлым годом число вакансий в регионе на Авито для менеджеров по продажам увеличилось практически в 2 раза. Также растет спрос на специалистов банковской отрасли и транспортно-логистической сферы. Здесь годовой прирост количества вакансий составляет более 90%. Не менее востребованы IT-специалисты – 75% прироста. Замыкают эту условную пятерку объявления по поиску административного персонала и вакансии в сфере искусства – прирост около 65%.

– Как повлияла на ситуацию с трудоустройством пандемия коронавируса?

– Второй год мы наблюдаем дисбаланс спроса и предложения. В первой половине прошлого года, особенно в период жесткого локдауна, спрос на работу явно превышал предложения. Никто никого не нанимал, так как абсолютное большинство организаций были вынуждены приостановить свою деятельность. Особенно нелегко пришлось представителям малого бизнеса. С конца 2020 года мы видим обратную картину: предложения о вакансиях начинают доминировать над спросом. И это подтверждается не только нашими данными, но и показателями Росстата.

В целом рынок труда явно вступил в фазу восстановления. Уже сегодня на Авито Работе размещается на 73% больше вакансий в Татарстане, чем в ноябре прошлого года.

– Что происходит в настоящее время?

– Есть определенные сложности, связанные с дефицитом кадров. До нас дошел отголосок демографического провала 1990-х годов, который теперь приводит к острой нехватке молодых сотрудников. На рынок 20-летних выходит гораздо меньше, чем мы могли бы ожидать.

А в тех сферах, где задействовано много неквалифицированного труда, заметно уменьшилось количество мигрантов. По разным оценкам, в среднем число трудовых переселенцев сократилось на треть или даже вдвое. Остаются проблемы с пересечением границ, с каждым днем все сложнее получить трудовой патент. Более того, мы отмечаем переориентирование миграционных потоков. Если раньше мигранты были заинтересованы в России, переезжали в наши города-миллионники, то сейчас жители Средней Азии все чаще нацелены на переселение в Китай, Южную Корею и США. Люди стремятся туда, куда проще и быстрее добраться, туда, где более привлекательная зарплата.

«На рынок 20-летних выходит гораздо меньше, чем мы могли бы ожидать» Фото предоставлено Авито Работа

– А как обстоят дела со внутренней миграцией?

– Здесь тоже не все так просто. Особенно страдают профессии, связанные с вахтовым методом работы. Соискатели стали гораздо требовательнее относиться к классу жилья и уровню комфорта. Их заботит, сколько людей будет проживать с ними в комнате, как будет оказываться медпомощь и так далее.

– Как реагируют работодатели на происходящие перемены?

– Чтобы изменить этот дисбаланс, компании повсеместно повышают зарплаты. С марта 2020 года заработные платы по всем позициям на Авито выросли в среднем на 17%. Если говорить о профессиях, относящихся к промышленности, то рост зарплаты по всем вакансиям, размещенным у нас, доходит до 30-35%. Это огромный скачок. И вряд ли он вызван повышением производительности. Скорее – острой нехваткой персонала.

Кроме того, мы видим переток кадров из одних профессий в другие. Причем достаточно сложное ремесло, требующее высокой квалификации, часто оказывается менее привлекательным, чем новые простые специальности, появляющиеся на рынке. Например, благодаря глобальному росту онлайн-продаж востребованность курьеров на рынке выросла в несколько раз. В то же время почти всегда зарплата курьера превышает среднюю зарплату по региону. Работа не требует каких-то особых навыков и серьезной подготовки. Поэтому при прочих равных соискатель отдаст предпочтение должности доставщика пиццы, нежели вакансии рабочего на стройке.

– Есть ли у людей потребность в подработке?

– Несомненно. Среди соискателей растет спрос не только на подработку, но и на работу с ежедневной оплатой. Ежегодно желающих найти дополнительный источник дохода становится на 30-40% больше. И Авито – один из лидеров, развивающих сервис по поиску подработки. В прошлом году наша компания проинвестировала в GigAnt – сервис временных исполнителей на несколько часов в день.

С одной стороны, человек, имеющий несколько свободных часов, которые можно потратить на определенные задачи. А с другой – компания-заказчик, чьи основные сотрудники не справляются с колоссальными нагрузками. Например, в пиковые часы, когда много покупателей приходят в торговый зал, необходимо усиление торговой команды кассиров или продавцов. Сервис с тысячами временных исполнителей позволяет в моменте решать проблему дефицита линейного персонала.

«Более года назад мы запустили ассистент Авито. По сути, это чат-бот, главная задача которого – помочь в поиске работы» Фото предоставлено Авито Работа

– Какие новые цифровые инструменты используются на Авито Работа?

– Мы все больше автоматизируем подбор персонала для работодателей. Автоматизация кратно сокращает сроки обработки анкет кандидатов и упрощает процесс коммуникаций. Вакансии получают более релевантные отклики, отвечающие требованиям, которые заложены нанимателем. Более года назад мы запустили ассистент Авито. По сути, это чат-бот, главная задача которого – помочь в поиске работы. После небольшого диалога с пользователем ассистент составит для него мини-резюме. Для этого достаточно ответить на несколько вопросов, указав возраст, пол, желаемую должность и место жительства. Дополнительные вопросы зависят от конкретной должности, на которую претендует кандидат. Так, водителя спросят о категории прав, а учителя – о педагогическом стаже. На основе полученных данных создается резюме соискателя, которое автоматически публикуется на Авито. Сразу после размещения анкеты кандидат начинает получать уведомления о подходящих вакансиях.

– Как Авито из сайта для «синих воротничков» превратился в ресурс, где можно найти и курьера, и менеджера среднего звена, и руководителя направления?

– В какой-то момент, в 2013 году, в Авито поняли, что процесс трудоустройства имеет свою специфику. И было принято решение выделить вертикаль «Работа» в отдельное фокусное направление.

Авито состоит из стратегических направлений: помимо работного бизнеса есть услуги, недвижимость, товары. У человека могут появляться десяток причин за день зайти на Авито – от желания приобрести котенка до поиска опытного электрика. Однако, заметив интересную вакансию, человек может задуматься о смене работы или сферы деятельности. Потенциально вся аудитория большого Авито, то есть 50 млн человек ежемесячно, – аудитория и нашего направления «Работы». Работодатели, конечно, понимают, какой это масштаб.

«В 2013 году в Авито поняли, что процесс трудоустройства имеет свою специфику. И было принято решение выделить вертикаль «Работа» в отдельное фокусное направление» Фото предоставлено Авито Работа

– Как эффективно искать работу на Авито?

– В первую очередь обратите внимание на самые востребованные профессии. На сегодняшний день это логисты, банковские работники, эксперты по маркетингу и рекламе, а также специалисты по информационным технологиям.

Если нужно выйти на работу как можно быстрее, рекомендую поинтересоваться сферами с высоким спросом, но низким порогом входа. Здесь можно подобрать вакансию водителя, курьера, строителя или продавца. Как вариант – пройдите курсы профессиональной переподготовки. Иногда сами работодатели предлагают вакансии с предварительным обучением.

И, конечно же, лучше не ограничивать себя одним регионом. Особенно в эпоху «удаленки». Отмечу также, что не стоит верить броским заголовкам и сказочным обещаниям в объявлениях. Проверьте базовые вещи: рабочий график, условия трудового договора, величину заработной платы и т.д.