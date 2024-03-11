«Нужны огромные средства»: Муллин попросил 300 млн рублей на ремонт родильного отделения

На капитальный ремонт родильного отделения Нижнекамска необходимо 300 млн рублей. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин попросил поддержки у республики.

«Мы презентовали Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] нашу концепцию модернизации системы здравоохранения до 2026 года. Раис Татарстана поддержал наше видение. Понятно, требуются огромные средства. Только по детству мы предложили ремонт родильного отделения на свыше 300 млн рублей. Надеемся, что будет поддержка республики в этом году», — заявил спикер.

По словам мэра Нижнекамска, также планируется запуск реабилитации первого и второго уровня.

«Это новое направление для нас. Больные с инфарктом, инсультом, пациенты с травмами оставались одни после больницы. Сейчас у нас есть плановое развитие. Административное здание, которое сейчас используется, инвестировать в реабилитацию третьего уровня», — сказал он.

По взрослой сети тоже есть планы и по ней уже есть поддержка руководства. Муллин предположил, что к работе подключатся промышленные компании.

«На отделение онкогематологии, отделение гинекологии, урологию с андрологией необходимо порядка 1,1 млрд рублей на ремонт и оснащение», — сообщил Муллин.

Он добавил, что обеспеченность узкоквалифицированными кадрами в Нижнекамском районе остается низкой. «Работа в данном направлении должна быть выстроена системно, она приоритетная. В прошлом году врачей поддержали квартирами, плюс подъемные. Это позволило привлечь 123 новых врача»,— отметил Муллин.