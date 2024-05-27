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Требование убрать из продажи «Вредные советы» Остера объяснили иллюстрациями
Причиной требования убрать из продажи в магазине, расположенном в Каратузском районе Красноярского края, книгу Григория Остера «Вредные советы» оказались иллюстрации к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.
«По мнению прокуратуры, они (иллюстрации — прим. Т-и) содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха. К тому же ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, с которого эту книгу могут читать дети, что является требованием законодательства», — заявил собеседник агентства, подчеркнув при этом, что претензий к тексту и его автору у правоохранителей не возникло.
Впрочем, в самом надзорном органе ситуацию пока не прокомментировали, уточняет федеральное СМИ.
Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы».
Правоохранители будто бы сослались на то, что в издании присутствуют «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику <...> в виде изображения, унижающего человеческое достоинство».
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