Траву не жечь, костры не разводить: жителям Аметьево напомнили о пожарной безопасности

Сегодня в поселке Аметьево прошел профилактический рейд по нарушителям пожарной безопасности. Жителям поселка объяснили, чем чревато поджигание сухой травы, мусора и приготовление еды на открытом огне в противопожарный сезон, рассказали о пожароопасной ситуации в республике и вручили памятки с правилами безопасности. В рейде приняли участие пожарные, сотрудники полиции, Госпожнадзора и администрации поселка.

«С 26 апреля по 16 мая в республике объявлен противопожарный сезон. Открытым огнем пользоваться нельзя: шашлыки готовить, жечь сухую траву, листья, мусор. Перед выходом обязательно проверяйте, выключили ли вы все электроприборы. От этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших соседей», — объяснили жителям поселка сотрудники Госпожнадзора.

Первым профилактическая группа посетила дом Андрея Сорокина. Мужчина живет с семьей и старается соблюдать все правила пожарной безопасности: сухую траву и листву закапывает или выбрасывает, дома установил пожарные извещатели, есть даже огнетушитель.

«У меня даже мангал стоит неиспользованный, времени нет. Живу с детьми, ради них все, поэтому и уделяю так много внимания пожарной безопасности. А рейды такие нужны, с населением надо работать, объяснять все, а не просто штрафы выписывать», — прокомментировал мужчина.

Следом инспекторы проверили участок его соседки, пожилой женщины. Ей разъяснили правила пожарной безопасности и напомнили, что перед выходом из дома нужно обязательно проверять выключены ли свет и газ.

«Раньше пожаров не так много было, это сейчас стало везде гореть. Люди стали несерьезные, безответственные, поэтому так и получается. Нужно им напоминать об опасности, предупрежден – значит вооружен», — заявила женщина.

В следующем доме сотрудники Госпожнадзора заметили нарушения: кирпичная кладка печки дома не была отштукатурена.

«Со временем в кладке между кирпичами образуются трещины, из которых могут вылетать искры. Искры могут упасть на кровлю и она загорится. Поэтому печка должна быть заштукатурена», — объяснили хозяйке дома.

Женщина поблагодарила инспекторов и пообещала в ближайшее время устранить нарушения.

«Основная цель профилактического рейда – провести работу с населением. Показать, объяснить, что не так, подсказать, как исправить, а не просто выписать штраф. Важно, чтобы нарушения были устранены, чтобы все это не привело к пожарам. Поэтому мы беседуем с жителями, раздаем им памятки и рассказываем о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в эти праздничные дни», – поделился начальник отделения информации ГУ МЧС России по РТ Марат Рахматуллин.

Всего по республике работают около 800 профилактических групп. Со вчерашнего дня к работе подключились пожарные федеральной и республиканской противопожарных служб. Рейды по выявлению нарушителей пожарной безопасности в Татарстане будут проводиться ежедневно на протяжении всего противопожарного сезона.