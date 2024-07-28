Травница Алина Петрова: «Вместо сушилки использую чердак – лучше места нет»

«Первые познания о травах получила от бабушки»

Алина Петрова проживает в селе Мари-Суксы Актанышского района. По национальности она марийка, однако прекрасно говорит на татарском. Более 20 лет Алина Анатольевна проработала учительницей в сельской школе, вместе с мужем Эдуардом воспитывает троих детей. Собеседница «Интертата» – большой знаток местной флоры, ей известно о целебных свойствах многих растений. Она также занимается изготовлением различных сборов из трав, которые можно пить вместо чая. Для своих фиточаев она комбинирует различные вкусы и ароматы.

С Алиной Петровой я познакомился во время одной из командировок. На праздничных мероприятиях мне доводилось пробовать собранные ею травяные чаи, которые не просто имели великолепный аромат, но и давали облегчение в жаркие летние дни.

По словам Алины Анатольевны, первые познания о травах она получила от своей бабушки Минзифы.

«Я заказывала для бабушки через почту тематические книги о травах. Она очень много читала. Я сама начала сушить травы, когда в интернете появилось много информации об этом. Также опыт приходит благодаря общению с другими травницами», – рассказывает она.

«Любая трава полезна, если в меру»

В июле еще можно успеть собрать многие травы, говорит Алина Петрова. Сейчас самое время собирать душицу, зверобой, таволгу, тысячелистник.

«Дети принесли мне листьев ежевики, я убрала их в морозилку. Сейчас время цветения клевера, он считается полезным для сердечно-сосудистой системы.

Некоторые растения собирают не только летом, но и весной и осенью. Тысячелистник можно собирать все время его цветения. А вот листья смородины, которые многие любят добавлять в заварочный чайник, лучше сушить в мае. Листья репейника можно собирать и весной, и осенью, но лучше брать только однолетние. Вообще любая трава имеет какое-то полезное воздействие на организм человека. Но чтобы не нанести себе вред, нельзя использовать их без меры», – подчеркивает наша собеседница.

«Не нашла способа лучше, чем сушить на чердаке»

«В прошлом году муж подарил мне большую сушилку. Но в этом году я пришла к такому выводу: нет лучше способа, чем сушить травы на чердаке. У меня там очень удобное место. Травы я раскладываю по картонным коробкам. Если погода жаркая, некоторые травы высыхают за один день, некоторые – за двое суток. Если честно, сушилкой я не очень довольна. Но для сушки укропа она хорошо подходит – укроп у меня был готов уже через несколько часов. А для остальных трав лучшее место – чердак», – рассказывает Петрова.

Фиточай полезен в любое время года

В прошлом году Алина Петрова сделала свой первый фиточай – и решила продолжить этим заниматься. Она приготовила для своей семьи популярный в России растительный напиток из иван-чая.

«В прошлом году попробовала ферментировать иван-чай. Листья складываю в пакетики и храню их в морозилке. Замороженную траву ферментировать гораздо легче. Кто-то траву не замораживает, а просто пропускает через мясорубку. Также я ферментировала листья черной смородины – очень приятный, интересный вкус. Чаи из белой таволги и чабреца – наши семейные фавориты.

Фиточаи в жару тонизируют, освежают. Вообще фиточай полезен в любое время года. У марийцев четверг – банный день. В семье мы всегда готовим травяные чаи к бане. Веранда нашей бани – как моя мастерская, там и сушилка, и морозилка. Там у меня два чайника, в одном кипячу воду, а в фарфоровом завариваю фиточай. Там же храню свои травы – какие-то висят в пучках, какие-то хранятся в коробках.

Что касается сочетания трав, то, например, к листьям липы добавляем облепиху, мяту, и получается довольно вкусный чай. Туда же можно положить листья смородины. Не забывайте экспериментировать, смешивая разные травы, вкусы. Каждый может создавать свои составы, кому что нравится. Можно положить в чай свежие или сушеные фрукты, ягоды.

Еще раз хотелось бы напомнить, что с травами шутить нельзя – употреблять их в большом количестве может быть опасно. Специалисты считают, что липу в большом количестве нельзя употреблять детям. Также считается, что мята и зверобой не слишком полезны мужчинам. Малина тоже считается «женской». Я сушу не только листья, но и ягоды малины», – резюмирует собеседница «Интертата».

Еще несколько советов от Алины Петровой:

собирайте только те травы, которые вы знаете;

больше полезных для здоровья веществ содержится в листьях;

не собирайте траву возле дорог, в местах, где пыльно и грязно;

фиточаи рекомендуется хранить в бумажных емкостях.

Юлай Низаев, «Интертат», перевод с татарского

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