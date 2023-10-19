«Травмированы судьбой»: детей из Лисичанска с тяжелыми патологиями реабилитируют в Челнах

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережные Челны из Лисичанска приехали семьи с детьми, которые нуждаются в реабилитации и лечении. В родном городе они не могут получить всю необходимую медицинскую помощь. А без нее им не обойтись, состояние здоровья может ухудшиться. Сегодня они получают помощь в «Реацентре».

Вылечить ножки и бегать наперегонки с братишкой Никитой — такое желание у пятилетней Николь. Ее мама Ирина Баранова благодарна за возможность пройти реабилитацию.

«Естественно, мы это восприняли с огромной радостью, с благодарностью, потому что в нашем городе сейчас ничего нет даже элементарного обычного массажа. У нас спина бифида. Мы перенесли операцию на спинке. Вот она не может ходить», — рассказала мама о диагнозе девочки.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Медпомощь в Челнах получили уже пять семей из Лисичанска. Сейчас курс реабилитации и лечения проходят еще два ребенка.

Исполнительный директор «Реацентра» Тянзиля Егорова рассказала, что дети поступили с очень серьезными патологиями и, естественно, со страхом войны тоже.

«Эти дети травмированы не только болезнью, но и судьбой, военными действиями. Одну из девочек завтра повезем ее в отделение нейрохирургии», — рассказала она.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Помощь оказывают челнинские бизнесмены, поэтому семьи ни за что не платят. Инициатором и руководителем проекта стал волонтер и предприниматель Рустам Гатин. Все началось с одной семьи, в которой есть ребенок с ДЦП.

«Перевозили мы их окольными путями первое время по разбитым дорогам, по опасным путям, перевозили по границам, благо, у них у всех были документы. Вместе со мной садились на поезд, приезжали в Казань. В Казани нас встречала специальная машина», — рассказал Рустам Гатин.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Детишки, само собой, особенные. Сами они одни приехать не могут. Их должны сопровождать взрослые, родители. Бывает даже и все семьи целиком. Наша задача оттуда на поезде сначала, потом специальным транспортом, иногда даже реанимобиль привлекать, привозить их сюда в Челны», — добавил предприниматель Раиль Минегалиев.

Проект существует полгода. Помощь требуется 25 семьям с особенными детьми.