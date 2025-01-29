«Травматологов там не хватает, чувствую, что нужен»: нижнекамский врач о поездках в ЛНР

В 2022 году помогал мирным жителям, которые долго сидели по подвалам и нуждались в медицинской помощи. А спустя два года работал в госпитале, куда привозили раненых бойцов с поля боя. О своих поездках на Донбасс и желании снова поехать спасать людей «Татар-информу» рассказал травматолог-ортопед нижнекамской больницы Владимир Конаев.





Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

«Ехали в полную неизвестность, но была задача – помочь людям»

В первый раз врача ортопеда-травматолога Владимира Конаева позвали на Донбасс еще в 2022 году. На тот момент он работал в ковидном госпитале. Инициатива исходила от министра здравоохранения Марата Садыкова.

«Министр позвонил нашему начмеду. Была информация, что надо собрать команду и поехать в Лисичанск – наш подшефный город, которому Татарстан помогает», – рассказал травматолог-ортопед Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Владимир Конаев агентству.

Помощь оказывали мирному населению. Из Татарстана поехали 11 медиков – это был сентябрь 2022 года. Владимир до последнего ничего не говорил о поездке родным, чтобы поберечь их от переживаний. Рассказал прямо перед отъездом, когда возражать было уже поздно.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

«Страх присутствовал. По ситуации не было известно ничего до последнего момента. Как это все будет проходить, кто нас будет встречать, где мы будем жить. Ехали в полную неизвестность, но была задача – помочь людям, поэтому и ехали», – рассказал он.

Местные жители долгое время сидели в подвалах, у кого-то обострились старые травмы, ведь их никто не обследовал. Татарстанские врачи проводили небольшие операции, консультировали, раздавали местным жителям необходимые им медикаменты. К травматологу-ортопеду обращались с артритами, артрозами и деформациями кистей – хроническими заболеваниями, с которыми пациентам некуда было пойти. А с приездом татарстанских врачей появилась даже возможность сделать рентген.

Жили врачи не в самом Лисичанске, а в Новоайдаре. Жителей подшефного Лисичанска на автобусах привозили на осмотр к медикам, по два-три рейса в сутки. Прием вели в мобильной поликлинике на базе КАМАЗа.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

Поначалу жители относились к врачам довольно настороженно. Привыкли, что любая медпомощь для них при Украине была платной. Спустя неделю местные уже приходили с удовольствием, и слух о медиках пошел и среди местных – новоайдаровцев. Рассказывали друг другу, что врачи из Татарстана принимают бесплатно. И поток желающих заметно увеличился.

«По зданию, где мы жили, прилетели HIMARS»

Медики должны были пробыть в ЛНР месяц. Но случилось непредвиденное.

«Наше общежитие, где мы жили, разбомбили. Мы отработали, пациентов всех приняли. Вроде бы ужин и так далее. Но к нам приехали из комендатуры и рассказали – появилась информация, что задержали шпиона, который дал наводку на наше общежитие», – отметил врач.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

Ночь медики провели на улице. Рано утром вернулись за вещами в общежитие, а уже в районе 10 утра по зданию прилетели пять ракет HIMARS. Было принято решение эвакуировать татарстанских специалистов. Отработав две недели, врачи вернулись домой.

«Было чувство незавершенности, потому что неполноценная командировка получилась. С другой стороны, такой был мандраж от того, что происходило на наших глазах. Оказалось, одно дело, когда смотришь по телевизору, и совсем другие ощущения, когда все это перед тобой происходит», – рассказал Владимир Конаев.

После командировки врачи доложили министру, что как только будет возможность, готовы поехать еще.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

«Проводили по 20 больших операций в день»

Имена докторов были занесены в резерв. Ждали приглашения долго, только в конце 2024 года с Владимиром Конаевым и его коллегами связались из Федерального центра медицины катастроф.

«Честно говоря, мы уже давно хотели, давно ждали, когда нас отправят. Единственный вопрос был, отпустит ли администрация больницы. После звонка из Центра медицины катастроф мы должны были за месяц все свои дела закончить на работе и быть готовыми выехать», – поделился врач.

Но все удалось. Вторая поездка была уже к военным. Родным опять доктор сообщил в самый последний момент, перед отправкой.

Госпиталь находился в ЛНР.

«У нас был второй эшелон помощи раненным. Первую помощь оказывали на линии боевого столкновения. К нам они приезжали с первичными повязками, шинами. А мы уже проводили первичную хирургическую обработку, накладывали аппараты Илизарова. Стабилизировали больных, чтобы дальше их можно было эвакуировать в госпитали», – рассказал Владимир.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

Поступали бойцы со сложными ранениями, минно-взрывными травмами. Бывало, поступали ребята и с оторванными конечностями.

Владимир Конаев признался, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением. Ведь в военно-полевой хирургии все четко – есть травма, которую надо вылечить или сделать так, чтобы бойца можно было перевезти в следующий госпиталь.

Пациенты поступали постоянно, в целом в госпитале в день проводили порядка двадцати больших травматологических операций под наркозом.

Боец в наркозе просил отправить его обратно

Из пациентов доктор запомнил молодого бойца, которому не было и 30 лет. Он был командиром снайперов.

Приехал в госпиталь он после минно-взрывной травмы. У него были переломаны ноги.

Фото: предоставлено Владимиром Конаевым

«Он, будучи в наркозе, говорил, чтобы его обратно отправили, ведь у него там ребята остались», – поделился врач.

На вопрос, поедет ли, если пригласят снова, Владимир, не раздумывая, отвечает, что точно согласится.

«Моя гражданская позиция такая, что хочется помочь – свою лепту внести, ведь травматологов там очень сильно не хватает, что в гражданской медицине, что в военной. Ощущаешь, что там ты нужен, поэтому есть желание поехать обратно», – отметил он.