Травматологи рассказали, как взрослым и детям избежать травм в новогодние праздники

Ежегодно в новогодние праздники количество пациентов с травмами возрастает в три раза. Как избежать повреждений, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный травматолог-ортопед Минздрава РТ, главный врач казанской больницы №16 Владимир Беляков.

Владимир Беляков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Врач напомнил, что в холодную погоду необходимо надевать термобелье, соблюдать многослойность, натирать лицо жирным кремом. Так удастся избежать переохлаждения и обморожений.

Травматолог подчеркнул, что кататься на тюбингах, снегоходах, снегокатах запрещено в нетрезвом виде. По словам врача, именно в этом случае взрослые получают большинство травм.

«Для пожилых людей обычная прогулка по улице может быть травмоопасной, поэтому я считаю, что, если есть возможность выходить на улицу, надо надевать удобную обувь, которая не скользит, желательно, на плоской подошве, которая фиксирует голеностопный сустав. С собой брать дополнительную опору в виде противогололедных палочек, костыли», – добавил Владимир Беляков.

Главный детский травматолог-ортопед Минздрава РТ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 ДРКБ Руслан Хасанов продолжил, что если взрослые чаще всего попадают к врачам после распития спиртных напитков, то дети из-за баловства и недосмотра взрослых.

«Обувь детям надо выбирать правильную, чтобы она не скользила. Дети достаточно подвижные, поэтому лишнюю телогреечку ребенку надевать не надо. Дети бегают, скачут и простывают от того, что они вспотели в лишней одежде», – объяснил детский доктор.

Лучше для ребенка выбирать одежду из непромокаемой ткани снаружи и хорошо проветриваемой изнутри.

Хасанов рассказал, что самыми безопасными для детского катания с горок являются снегокаты. В некоторых из них предусмотрены пружины, которые минимизируют нагрузку на позвоночник на трамплинах, к тому же ими можно управлять. На втором месте – классические санки, а вот ледянки – довольно опасный способ катания с горок, под удар попадает позвоночник, ведь ледянки не высокие, как санки. Еще опаснее ватрушки: за две недели в ДРКБ уже поступило 19 маленьких пациентов с переломами и ушибами после катания на них. Но главное – выбирать специально подготовленные горки, подчеркнул специалист.

Фото: © «Татар-информ»

К тому же в долгие праздники много бытовых травм, ведь вся семья находится дома. Дети нередко обжигаются, получают удары током. Чтобы этого избежать, ребят необходимо учить технике безопасности и контролировать своего ребенка, считает Хасанов.

Отметим, что в новогодние праздники травматологи будут работать в усиленном режиме. Однако врачи подчеркнули, что лучше предотвратить травмы, ответственное относиться к своему здоровью, а не лечить повреждения уже после случившегося ЧП.