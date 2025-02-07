Травматолога из Челнов отправили под домашний арест за получение взятки

Врача-травматолога-ортопеда челнинской поликлиники №4 заподозрили в получении взятки. Сегодня подозреваемую отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста настаивал следователь. По его словам, в отношении подозреваемой не может быть избрана более мягкая мера, поскольку она может оказать давление на свидетелей и скрыть следы преступления.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу не вступило», – сообщили в пресс-службе суда.