Травматолог из ДРКБ рассказал, как распознать симптомы обморожения у ребенка

Существуют две стадии обморожения, которые могут получить дети во время прогулки в зимний период. Об этом в прямом эфире, организованном Оперативным штабом РТ, рассказал заведующий травматологическим отделением Детской республиканской клинической больницы Руслан Хасанов.

При первой стадии обморожения у ребенка может побледнеть или посинеть кожа. В этом случае родители могут справиться с обморожением самостоятельно.

«Если ребенок говорит, что он замерз, надо тут же возвращаться домой. Затем нужно осмотреть участки кожи, если где-то кожа побледнела или посинела, то достаточно „отогреть“ место теплой водой. Не горячей, именно теплой, до 30 градусов», — пояснил Хасанов.

При второй стадии обморожения на коже появляется отек и волдыри. В этом случае уже необходимо обращаться за помощью к медикам, подчеркнул специалист.