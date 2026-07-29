Травматолог ДРКБ: Самые тяжелые пациенты – это питбайкеры

Самые тяжелые травмы, с которыми поступают в ДРКБ, получены при происшествиях с питбайками.

Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДРКБ Руслан Хасанов.

«К сожалению, последнее время складывается ощущение, что дети находятся совсем без присмотра. Я так говорю, потому что к нам в ДРКБ все чаще детей стали приводить старшие братья и сестры, дяди, тети и бабушки, но не родители. Понятно, что мы не можем родителей заставить приехать. Если вы как-нибудь заедете к нам в приемное отделение вечером, вы все ужаснетесь! Вы увидите давку и огромные очереди, как в советское время за колбасой», – отметил врач.

Особое беспокойство вызывают пациенты, получившие травмы, катаясь на питбайке.

«Это самые тяжелые пациенты. Не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не навернулся с этих питбайков. Мы честно спрашиваем родителей, почему они такое допустили. Одна из мам сказала, что сын уверенно ездил на разного рода транспорте и они решили: “Почему бы не купить что-нибудь помощнее?” Этот подросток получил тяжелые множественные переломы. К сожалению, мы не всегда можем вернуть здоровье в таких случаях. При любом тяжелом переломе остаются последствия: если был поврежден сустав, ребенок останется инвалидом», – объяснил Руслан Хасанов.