Травматолог ДРКБ: Из-за коронавируса увеличился детский травматизм

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 дети начали чаще получать травмы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

«В связи с коронавирусом у нас только увеличилось количество детского травматизма за эти последние полтора — почти два года», — отметил представитель профильного медучреждения.

Врач объяснил, что так происходит из-за того, что организованные игровые площадки закрыты. В результате дети либо тратят свою энергию дома, либо ищут приключений на улице.

Травматолог отметил, что сейчас в больнице лежит маленький пациент, который опрокинул на себя большой ламповый телевизор. У ребенка серьезная черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.

«Глаз да глаз за детьми [нужен]. В этом плане родителям можно посочувствовать, энергии у детей много сейчас. Ну, к сожалению, такой сезон сейчас, такая эпидемиологическая ситуация, детей организовать негде, поэтому родителям приходится дома это организовывать самим», — заключил Руслан Хасанов.