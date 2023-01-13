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Политика
13 января 2023  12:30

Траурная процессия с гробом Муртазы Рахимова двинулась к мусульманскому кладбищу Уфы

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В Уфе завершилось прощание с Первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурная процессия двинулась к мусульманскому кладбищу, где позже пройдут похороны. Об этом сообщает телеграм-канал «Башкирский Снег».


Напомним, Рахимов скончался 11 января после продолжительной болезни. Народная церемония прощания с ним проходила с 9.00 до 12.00 по местному времени, затем стартовала официальная часть. Проститься с ним прибыли в том числе Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

#Муртаза Рахимов #похороны
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