«Тратят на дровяных игроков бюджетные деньги»: нужен ли в РПЛ новый лимит на легионеров

Вместо привычных восьми иностранцев на поле и тринадцати в заявке будет действовать ограничение – пять на поле и десять в заявке. Обернется ли новый лимит в плюс российскому футболу – разбирались с экспертами «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Идея нового лимита – оградить клубы от покупки посредственных легионеров

Российский футбол продолжает дарить яркие темы для обсуждения. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев утвердил новый лимит на легионеров. 5 на поле и 10 в заявке вместо до боли знакомых 8+13. Таких жестких рамок не было со времен домашнего чемпионата мира, когда лимит был «6+5». Быть может, подобным решением министерство спорта хочет, как бы вернуться в лучшие времена российского футбола, пытаясь найти ключик к некогда заполненным стадионам мундиаля 2018 года. Но это лишь романтические домыслы. На деле объяснения правительства по этому вопросу весьма прагматичные – новый лимит должен уберечь российские клубы от второсортных иностранцев.

В заявлении Дегтярева фигурировала мысль, что в последние годы команды РПЛ тратят огромные бюджетные деньги на легионеров, не получая должного качества взамен. Зачем везти какого-то иностранца за три девять земель, если в местных академиях ютятся наши игроки ничем не хуже. Уж лучше отдайте место на скамейке запасных российскому футболисту, чем оно будет отведено под легионера, который не тянет уровень стартового состава.

«Возвращаемся к тому, что было (имеется в виду лимит 6+5, существовавший в РПЛ до 2019 года). Количество легионеров, на мой взгляд, требует сокращения. Слишком много игроков усредненного уровня. Клубы их покупают, потом отдают в аренды, а дальше продают за какую-то совсем смешную цену. Поэтому логика министерства спорта мне понятна. Лучше уж тогда пусть наши ребята играют, чем непонятные иностранцы какого-то совершенно посредственного качества Если, например, уже в следующем сезоне в РПЛ валом поедут мастеровитые легионеры, оправдывающие затраты клубов на них, тогда можно вернуть обратно прежний лимит на легионеров.

Нужно же ведь еще понимать, что приглашение потока иностранцев в команду – не гарант качества. Посмотрите вот сейчас, как стартовал «Зенит». Оказалось, что те легионеры, которых мы так все нахваливали летом, приехав в Россию, столкнулись с трудностями и пока не дают ожидаемого результата. То же самое касается и «Спартака». Поэтому на мой взгляд 5+10 – оптимальный вариант», – поддержал идею нового лимита на легионеров экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Новый лимит будет действовать с начала сезона 2025/26. Клубам придется массово расторгать купленных иностранцев?

Декларация Дегтярева о новом лимите на легионеров пропитана патриотизмом и верой в светлое будущее российского футбола. С одной стороны, у наших футболистов действительно появляется хорошая возможность рассчитывать на жирные контракты и дополнительные рабочие места, особенно в топ-командах чемпионата.

С другой стороны, практически у всех клубов РПЛ сейчас перед глазами сложная задачка со звездочкой. Что делать с легионерами, которые были подписаны летом 2025 года? Некоторые иностранцы заключили долгосрочные контракты, выплата им неустойки за расторжение соглашения сильно ударит по бюджету.

«Межсезонье в следующем году будет особенно тяжелым для российских клубов? Я думаю, непростым точно. Ведь надо будет расставаться с определенным количеством иностранцев на действующих контрактах. Пусть тогда министерство спорта выплачивает компенсацию тем иностранцам, которых клубы будут расторгать. Или пусть тогда закон о новом лимите не будет распространяться на легионеров, соглашения с которыми были заключены летом 2025 года», – предложил известный российский агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Потолок зарплат в РПЛ – оптимальный вариант, чтобы не было переплаты за российских футболистов?

В целом, очевидно, что пока «закону Дегтярева» о лимите на легионеров не хватает фактуры и четкой структуры. Если бы он формировался на долгосрочную перспективу, то у клубов РПЛ было бы достаточно времени подготовиться к сезону с обновленным ограничением на количество иностранцев в составе. А так как лимит будет действовать уже с лета 2026 года, времени на раскачку у команд нет. Причем, непонятно, будут ли добавлены какие-то дополнительные вводные в «закон о легионерах». Как сообщил Алексей Сафонов корреспонденту «ТИ-Спорта», правительство рассматривает вариант, при котором, например, футболисты-выходцы из стран БРИКС не будут попадать под лимит.

«Очень много нюансов во всей этой истории. Я слышал, что рассматривают вариант, при котором футболисты из стран БРИКС не будут считаться легионерами. Соответственно бразильцы, которые есть, к примеру, в «Зените» - они под этот лимит не попадут. Конечно, суперталанты из России - они в любом случае будут играть. Батраков, Кисляк, Раков, Пиняев и другие дарования – они так и так пробьются в состав хоть при каком лимите. Вообще, если бы я был причастен к этому закону о лимите легионеров, то сделал бы больше акцент не на количестве, а на качестве иностранцев. Ну вот как в Англии же действует правило – футболист там должен отыграть определенный процент матчей за свою национальную сборную. Поэтому в АПЛ и приезжают качественные легионеры, а не как у нас: иногда клубы берут каких-то двадцатикопеечных иностранных дровяных игроков, тратят на них бюджетные деньги, и получают не пойми что. Некоторые вообще – уровень Первой лиги, даже хуже иногда. Сколько ребят такого же уровня есть в академиях? Да с десяток точно. Поэтому если уж везете легионера – то того, который на голову выше большинства футболистов в команде. С Англией я уже привел пример», – сказал Сафонов.

Один из ключевых вопросов в введении нового лимита на легионеров – не возникнет ли нездоровой спрос на российских футболистов? В борьбе за хорошего отечественного игрока богатые клубы РПЛ будут предлагать стороне футболиста неадекватные условия и деньги. Так было, к примеру, с контрактом защитника Ильи Кутепова в московском «Спартаке». Несколько лет назад выяснилось, что футболист получал порядка 2 млн евро за сезон при лимите 6+5. Поэтому, дабы не допустить подобных историй, министерство спорта РФ прорабатывает вариант о потолке зарплат в РПЛ, чтобы условия борьбы за игроков у команд лиги были плюс-минус равны, а футболисты не зарабатывали баснословные суммы.