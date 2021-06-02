Трассу Москва – Казань успеют построить к 2023 году

В 2020 году расходы бюджета РФ на автомобильные дороги выросли на 11,7% по сравнению с 2019-м и достигли 845,5 млрд рублей. К 2023 году трассу Москва—Казань—Екатеринбург успеют построить лишь до Казани, считают аналитики InfraOne.

К этому году должны быть выполнены основные цели по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», пишет «Коммерсантъ». Например, планируется сдать мост через Волгу с обходом Тольятти, и четвертый мост через Обь в Новосибирске.

Эксперты подсчитали, что среди инфраструктурных инвестиций в пандемийный год сильнее всего выросли вложения в цифровизацию. Они поднялись сразу на 60%, до 149 млрд рублей.

Инвестиции в медицинскую инфраструктуру из бюджетов всех уровней достигли 161,6 млрд рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 42,4%. В отчете отмечается, что более половины всех средств пошли на развитие стационарной и амбулаторной помощи.

Вложения в образовательную инфраструктуру выросли на 11,7%, до 344,6 млрд рублей.

Напомним, только в 2021 году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 174,8 км дорог более чем на 4 млрд рублей.