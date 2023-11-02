Трассу М12 продлят до Тюмени и официально переименуют

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строящуюся магистраль М12 Москва — Казань — Екатеринбург продлят до Тюмени. Кроме того, она официально получит уже использующееся название «Восток». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства.

Продление трассы обеспечат за счет включения в ее состав участка автодороги М7 «Волга» Казань — Дюртюли. Помимо этого, в нее войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург и автодорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

«Таким образом, работы по продлению магистрали М12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году», — отмечает пресс-служба Правительства.

Стоит отметить, что новый маршрут трассы М12 и получение ею наименования «Восток» потребуют переименования двух автотрасс. Ранее название «Восток» носила автодорога А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка, но сейчас она его утратит.

В свою очередь маршрут трассы М7 «Волга» окажется изменен с прежнего варианта (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) на новый: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на мосту через Волгу трассы М12 в Татарстане завершилась укладка асфальта. Запустить движение по всей автодороге от Москвы до Казани планируется в конце этого года.

Создание магистрали М12 «Восток» — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора „Европа — Западный Китай“» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.