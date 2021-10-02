Трассу М7 и деревню Эстачи свяжет новая автомобильная дорога

На выполнение работ по строительству автомобильной дороги от трассы М7 «Волга» до деревни Эстачи в Высокогорском районе Татарстана бюджет республики выделяет 546,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Дорога должна быть оснащена автобусной остановкой, иметь разметку, дорожные знаки, боковые удерживающие ограждения и другие элементы, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

Согласно техзаданию, новую дорогу, а ее длина составит 4,1 км, предполагается оборудовать внешним освещением, на обочинах высадят деревья и кустарники.

Определены и гарантийные сроки эксплуатации будущей автодороги и ее объектов. Так, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия должны прослужить как минимум по семь лет.

Сегодня автомобилисты для проезда из Казани в деревню Эстачи в основном делают крюк через Высокую Гору.

Контракт предполагает, что работы по строительству дороги должны быть завершены не позднее 18 сентября 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 октября 2021 года.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс».