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Трасса М7 в Татарстане все еще закрыта для всех видов транспорта
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В Татарстане трасса М7 все еще закрыта для всех видов транспорта, сообщили в «Волго-Вятскуправтодор».
Для грузовых и междугородних транспортов по-прежнему ограничено движение в четырех регионах.
Напомним, на М12 движение также закрыто для всего транспорта. В районе Больших Кайбицев развернут мобильный пункт обогрева и питания МЧС России.
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