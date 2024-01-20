Трасса М7 в Татарстане все еще закрыта для всех видов транспорта

В Татарстане трасса М7 все еще закрыта для всех видов транспорта, сообщили в «Волго-Вятскуправтодор».

Для грузовых и междугородних транспортов по-прежнему ограничено движение в четырех регионах.

Напомним, на М12 движение также закрыто для всего транспорта. В районе Больших Кайбицев развернут мобильный пункт обогрева и питания МЧС России.