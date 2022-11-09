Трасса М7 в Татарстане станет полностью четырехполосной к 2024 году

Автомобильная дорога М7 «Волга» в Татарстане станет полностью четырехполосной к 2024 году. Об этом сообщил начальник Волго-Вятскуправтодора Илдар Мингазов на открытии после реконструкции 17-километрового участка этой трассы в Зеленодольском районе.

«Думаю, что к 2024 году оставшиеся 110 км автодороги сделаем четырехполосными. Это участок до границы с Башкортостаном», — рассказал спикер.

По словам Мингазова, в настоящее время ведется реконструкция двух участков М7 общей протяженностью 17 километров — это 761 — 771 км и мостовой переход через Свиягу с подходами.

«На следующий год планируем ввести в эксплуатацию участок с мостовым переходом, а дальше будет реконструкция отрезка трассы от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 98 километров в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург», — отметил начальник управления.

В этом году работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос движения также завершены на шестикилометровом (1155 — 1161 км) участке трассы М7 в Актанышском районе, который входит в состав скоростного транспортного маршрута «Казань — Екатеринбург». Теперь протяженность четырехполосных участков трассы М7 составляет 308 км.