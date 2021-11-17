Трасса М12 сократит время в пути между Казанью и Екатеринбургом до семи часов

Благодаря продлению скоростной автодороги М12 от Татарстана до Свердловской области время в пути между Казанью и Екатеринбургом сократится с 14 до семи часов. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«„Автодор” завершает предпроектные работы Дюртюли — Ачит и ведет разработку документации по планировке территории, чтобы до конца IV квартала 2021 года приступить к разработке проектной документации нового продолжения М12 от Казани до Екатеринбурга», — отметили в госкомпании.

Реализация проекта позволит объединить между собой крупнейшие экономические центры Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Скоростной транспортный маршрут Казань — Екатеринбург пройдет по территории Татарстана, Башкортостана и Свердловской области.

Кроме того, реализация проекта позволит создать новые рабочие места как в отраслях, связанных непосредственно со строительством объекта, так и в новых сферах. В частности, на этапе строительства будет создано 133 тыс. рабочих мест, а на этапе эксплуатации — около 120 тыс.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.