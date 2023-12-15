Трасса М12: Сколько заработает бюджет после открытия магистрали

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На протяжении всей трассы появится до 85 тыс. новых рабочих мест

Трасса М12 «Восток» позволит связать практически каждый населенный пункт на ее пути с Москвой и сократить время в пути в два раза, сообщил руководитель проекта М-12 Виталий Шмаров.

«Каждый из вас может представить, насколько важно построить такую дорогу и что она даст и для туристического потенциала, для развития промышленности и в целом, чтобы повысить мобильность населения. К тому же, это удобно и безопасно – путешествовать по новой дороге с высоким качеством покрытия. Разгружаются существующие дороги, что тоже сказывается на безопасности», – отметил Шмаров.

Огромный экономический эффект дает трасса тем районам, в которых она пролегает. На участке Казань — Екатеринбург — Тюмень, по информации спикера, появится до 30 тыс. новых рабочих мест, годовой пассажиропоток к 2030 году увеличится до 3,1 млн человек.

На протяжении всей трассы появится до 85 тыс. новых рабочих мест. Смертность и травматизм в результате ДТП между Москвой и Казанью сократится в 3,5 раза.

От Казани до Екатеринбурга время пути сократится на 50%, вместо 14 часов можно будет доехать за 7, а от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга вместо возможных 30-35 часов время сократится до 17,5 часов.

Годовой грузопоток между Казанью, Екатеринбургом и Тюменью составит 5 млн тонн в год к 2030 году. Ожидаемый общий эффект на ВВП – 433,5 млрд рублей.

Выгоду получат не только города, на которые «нанизана» М12, но и все близлежащие. Часть городов сможет также сократить время пути, несмотря на то, что сначала им придется поехать в объезд через Казань или Екатеринбург.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На трассе М12 будут организованы 32 многофункциональные зоны дорожного сервиса

Протяженность от Москвы до Казани на трассе М12 составляет 810 км. На трассе нет никаких пересечений с другими дорогами, для этого построят 323 искусственных сооружения — развязки на разных уровнях, надземные и подземные пешеходные переходы. Через каждые 50-80 километров трассы будут установлены заправки, станции шиномонтажа и закусочные.

ВВП регионов прохождения трассы составит 26,7 трлн рублей.

На трассе М12 «Восток» будут организованы многофункциональные зоны дорожного сервиса. Для пользователя очевидные плюсы будут состоять в том, что все услуги будут представлены на одной территории. Это будет удобным для планирования путешествия, гарантирует безопасность дороги и качественную общественную среду, которая позволит отдохнуть водителю, пассажиру и даже питомцу.

Для страны такие многофункциональные зоны принесут новые опорные точки для туризма, точки экономического роста регионов, основу для развития автобусного сообщения, территорию для развития локального бизнеса и для маркетинга регионов. Размещаться такие МФЗ будут в среднем каждые 65 километров, планируется построить 32 таких зоны.

Фото: © ГК «Автодор»

При строительстве мостов импортозамещение составило 51%

Строители уже возвели мосты через реки Волга и Ока. При строительстве впервые была внедрена отечественная вантовая система, импортозамещение составляет более 51%.

Впервые при сооружении вантового моста было организовано научно-техническое сопровождение строительства с разработкой информационно-аналитической модели и формированием сметных норм. Перед строителями стояла цель — составить актуальную сметно-нормативную базу для уникальных мостовых переходов. Это придаст дополнительный импульс к их строительству на новых объектах, поскольку вантовые мосты — это не только красиво, но и экономически целесообразно.

Отметим, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.