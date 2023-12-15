Трасса М12: Сколько заработает бюджет после открытия магистрали
Благодаря трассе М12 «Восток» прирост бюджетного дохода страны составит 336,7 млрд рублей. Пассажирский поток по трассе к 2030 году составит 11,3 млн человек. Годовой грузопоток к этому же периоду достигнет 31 млн тонн. Подробнее о перспективах, которые принесет строительство трассы, – в материале «Татарстан – республика достижений».
На протяжении всей трассы появится до 85 тыс. новых рабочих мест
Трасса М12 «Восток» позволит связать практически каждый населенный пункт на ее пути с Москвой и сократить время в пути в два раза, сообщил руководитель проекта М-12 Виталий Шмаров.
«Каждый из вас может представить, насколько важно построить такую дорогу и что она даст и для туристического потенциала, для развития промышленности и в целом, чтобы повысить мобильность населения. К тому же, это удобно и безопасно – путешествовать по новой дороге с высоким качеством покрытия. Разгружаются существующие дороги, что тоже сказывается на безопасности», – отметил Шмаров.
Огромный экономический эффект дает трасса тем районам, в которых она пролегает. На участке Казань — Екатеринбург — Тюмень, по информации спикера, появится до 30 тыс. новых рабочих мест, годовой пассажиропоток к 2030 году увеличится до 3,1 млн человек.
На протяжении всей трассы появится до 85 тыс. новых рабочих мест. Смертность и травматизм в результате ДТП между Москвой и Казанью сократится в 3,5 раза.
От Казани до Екатеринбурга время пути сократится на 50%, вместо 14 часов можно будет доехать за 7, а от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга вместо возможных 30-35 часов время сократится до 17,5 часов.
Годовой грузопоток между Казанью, Екатеринбургом и Тюменью составит 5 млн тонн в год к 2030 году. Ожидаемый общий эффект на ВВП – 433,5 млрд рублей.
Выгоду получат не только города, на которые «нанизана» М12, но и все близлежащие. Часть городов сможет также сократить время пути, несмотря на то, что сначала им придется поехать в объезд через Казань или Екатеринбург.
На трассе М12 будут организованы 32 многофункциональные зоны дорожного сервиса
Протяженность от Москвы до Казани на трассе М12 составляет 810 км. На трассе нет никаких пересечений с другими дорогами, для этого построят 323 искусственных сооружения — развязки на разных уровнях, надземные и подземные пешеходные переходы. Через каждые 50-80 километров трассы будут установлены заправки, станции шиномонтажа и закусочные.
ВВП регионов прохождения трассы составит 26,7 трлн рублей.
На трассе М12 «Восток» будут организованы многофункциональные зоны дорожного сервиса. Для пользователя очевидные плюсы будут состоять в том, что все услуги будут представлены на одной территории. Это будет удобным для планирования путешествия, гарантирует безопасность дороги и качественную общественную среду, которая позволит отдохнуть водителю, пассажиру и даже питомцу.
Для страны такие многофункциональные зоны принесут новые опорные точки для туризма, точки экономического роста регионов, основу для развития автобусного сообщения, территорию для развития локального бизнеса и для маркетинга регионов. Размещаться такие МФЗ будут в среднем каждые 65 километров, планируется построить 32 таких зоны.
При строительстве мостов импортозамещение составило 51%
Строители уже возвели мосты через реки Волга и Ока. При строительстве впервые была внедрена отечественная вантовая система, импортозамещение составляет более 51%.
Впервые при сооружении вантового моста было организовано научно-техническое сопровождение строительства с разработкой информационно-аналитической модели и формированием сметных норм. Перед строителями стояла цель — составить актуальную сметно-нормативную базу для уникальных мостовых переходов. Это придаст дополнительный импульс к их строительству на новых объектах, поскольку вантовые мосты — это не только красиво, но и экономически целесообразно.
Отметим, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.