Трасса М12 от Москвы до Казани будет обеспечена мобильной связью в I квартале 2024 года

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Участок трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани будет обеспечен мобильной связью в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев, сообщает пресс-служба госкомпании.

«Не менее значимый аспект для автотуристов – покрытие мобильной связью. Тут мы работаем в связке с операторами сотовой связи, чтобы наши дороги в ближайшем будущем были на 100% покрыты сетью. Так, например, М11 “Нева” уже полностью покрыта 4G», – заявил Макиев в ходе дискуссии «Комфортный и безопасный автотуризм – условия для развития», которая прошла на выставке-форуме «Россия».



По его словам, согласно исследованиям, большинство пользователей выбирают дороги «Автодора» с туристическими целями. Спикер подчеркнул, что именно потребности автомобилистов формируют подход к развитию всего комплекса сервисов на трассах госкомпании.

Строительство М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.