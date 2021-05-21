Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников

Строящуюся трассу М12 Москва — Казань — Екатеринбург адаптируют под проезд беспилотного транспорта. Об этом в эфире радио «Автодор» рассказал председатель правления группы компаний Вячеслав Петушенко.

По его словам, «Автодор» закладывает возможность проезда беспилотных авто во все свои проекты.

«Мы строим только дороги первой технической категории, которые позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км/ ч, это раз. И второе, возможность как раз использовать те новшества, которые сегодня есть, в том числе беспилотники», — заявил Петушенко.

По его словам, новые дороги первой технической категории дают возможность ездить со скоростью более 130 км/ч, причем развивать такую скорость могут не только машины, управляемые человеком, но и автономный транспорт.

Первое такое тестирование прошло в ноябре прошлого года на участке умной дороги ЦКАД-3. Петушенко подчеркнул, что для беспилотных автомобилей будут выделены отдельные полосы движения.

Строительство трассы М12 планируется закончить до 2024 года. В апреле Президент России Владимир Путин рассказал, что автотрасса будет продлена до Екатеринбурга.